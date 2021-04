Crean coalición comunitaria para impulsar vacunas Covid

Frente a la renuencia a vacunarse, el gobierno de Joe Biden lanzó el jueves una coalición de dirigentes comunitarios, religiosos y celebridades para promover la inmunización contra el coronavirus y convencer a los escépticos.

La campaña "We Can Do This" (Podemos Lograrlo) incluye publicidad por televisión y redes sociales, pero también se apoya personalidades de la salud pública, el deporte, las religiones y otros para hacer correr la noticia sobre la seguridad y eficacia de las tres vacunas aprobadas. La renuencia a vacunarse hace temer que se demore la recuperación del país, y la campaña comienza cuando Estados Unidos anticipa un aumento en la provisión de vacunas que estarán al alcance de todos los adultos para principios de mayo.