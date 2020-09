Crean app oncológica

Ciudad de México.

Tras una protesta de casi cinco horas, padres y madres de niños con cáncer pactaron con el IMSS la creación de una plataforma pública para monitorear y garantizar el abasto de medicamentos oncológicos.

También se creará un padrón de niños con cáncer que reciben tratamiento en el instituto y se conformó un grupo de trabajo que se reunirá todos los jueves a las 18:00 horas, para dar seguimiento al avance de los acuerdos y resolver problemas.

Ayer, mientras un grupo de padres y madres realizó una protesta frente al Hospital General La Raza, del IMSS, y bloqueó Circuito Interior, una comisión de tres madres sostuvo una reunión con el director general del IMSS, Zoé Robledo, en las oficinas centrales del instituto, en Paseo de la Reforma.

Ahí se acordó que la plataforma de monitoreo servirá para garantizar la entrega oportuna de los fármacos oncológicos a los pacientes pediátricos.

Los papás acusaron que el abasto de medicinas ha sido irregular los últimos 2 años.

“Ya me cansé de que me digan: ‘mamita, su hija se va a internar porque no está esta quimioterapia’”, contó Pamela Mentado, madre de una niña de 3 años con leucemia.

Precisó que desde hace dos meses hay abasto irregular de Cardioxan, un protector para el corazón, y del fármaco Daunorrubicina.

Además, afirmó, desde hace un año escasean las medicinas Vincristina y Ciclofosfamida.