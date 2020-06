Crea polémica

Quiero llevar un mensaje de aliento, motivar, reconciliar y castigar lo que se tiene que castigar Laura Bozzo, Conductora,

Ciudad de México.- Todavía no estrena el nuevo programa de Laura Bozzo y ya está generando polémica, después de que se viralizó un video de Alfredo Adame saliendo molesto del foro de grabación, insultando, principalmente, a la peruana.

"A mis enemigos los elijo yo y tienen que ser de mi altura. No me meto en peleas, yo estoy tratando de ayudar a la gente.

"Cuando todo México vea lo que nosotros hemos grabado, realmente sentirá vergüenza ajena de que este señor se haya comportado como lo hizo y que todo lo armó para su circo mediático, para tener prensa. Yo no perderé mi tiempo de hablar de Adame, ya fue", afirmó Bozzo en entrevista.

REPUDIA ACTITUD

La conductora repudió la actitud del actor en una entrevista telefónica realizada , en su país natal, con la periodista Magaly Medina.

"No entiendo esa discriminación hacia los extranjeros. En este momento (Adame) es el ser más repudiado de Perú por discriminar a las mujeres", dijo.

Este y otros casos serán parte de Laura Sin Censura, un talk show producido por Magda Rodríguez para Unicable, el cual estrenará el 29 de junio a las 19:00 horas.

MÁS PROBLEMAS

Además de abordar situaciones cotidianas, esta versión se caracterizará por incluir problemas de famosos como el de Karla Panini y Américo Garza; donde se intentará reconciliar a la familia de Karla Luna con Garza por el bienestar de las hijas de fallecida.

"Conecté muchísimo con el caso de Luna. Siempre he sido defensora de las mujeres, estoy en contra de la traición y el engaño, pero en ese caso mi misión es lograr una conciliación entre Américo y la familia de Luna para que puedan ver a las niñas, se críen también con sus hermanos y abuelos.

"No apoyo a los adultos, lo que pasó entre Karla Luna, Panini o Américo, es suyo, yo me estoy enfocando en las niñas. No pararé hasta conseguirlo", adelantó.