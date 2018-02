Crea mexicano cápsula antisismo

Aunque el dispositivo hermético que ofrece oxígeno, agua y alimento durante 30 días se comercializa desde 2015, las ventas se han disparado en México tras los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

Las 30 cápsulas que produce al mes en su taller se agotan y la lista de pedidos ronda las 8 mil unidades, informa Vela en entrevista. La empresa Andrómeda Instruments, creada con su socio, el italiano Flavio Mericio, planea instalar en Aguascalientes una planta que produzca 5 mil mensuales.



El invento de Vela replica la forma de un huevo de dinosaurio velociraptor y dispone de baterías de litio y cuatro localizadores GPS que permiten hallar al "tripulante" si queda atrapado entre escombros.



Pero la Cápsula K107 -que recuerda al número del aula de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) donde surgió la idea de su creación hace ocho años- no sólo puede usarse como refugio durante sismos, sino también en incendios, inundaciones, huracanes, deslaves o fugas de gas, explica el Premio de Ingeniería de la Ciudad de México 2009.



"Para el diseño", detalla, "se ensayaron más de 2 mil figuras geométricas y encontramos que la más resistente es la de huevo, es decir la figura geométrica elíptica o convexa en los polos. Encontramos que había más de 5 mil clases de huevos, pero el de velociraptor fue el que mayor resistencia tuvo ante las fuerzas de impacto de un inmueble colapsado por un terremoto".



La idea surgió durante la clase de estructuras isostáticas, cuando el profesor Vela comentó a sus alumnos que más de 700 inmuebles dañados por el sismo de 1985 permanecían en uso.



"Me pregunté: ¿si no los reestructuran o los vuelven a construir bajo la normatividad actual, qué vamos a hacer? La respuesta fue el diseño del dispositivo que aumenta las probabilidades de supervivencia ante el colapso de un edificio".



La K107, cuyo precio fluctúa entre los 40 mil y los 275 mil pesos, puede resistir de 10 a 600 toneladas de fuerza de impacto, apunta Vela. El blindaje que ofrece la cápsula y su precio varían de acuerdo al tipo de inmueble en que se instale, los materiales de construcción y las características del suelo. Para un edificio de 50 niveles, ejemplifica, el dispositivo requiere aleaciones de acero con titanio.



Advierte que las probabilidades de supervivencia del "tripulante" dependen del uso correcto del dispositivo.



"Si se adquiere para un edificio de 10 niveles fabricado con acero y losa, la empresa garantiza la resistencia, pero si la persona se muda a uno de 15 o de 20 niveles, de concreto armado --más pesado--, tiene más de 30 años y está en una zona muy sísmica, entonces la garantía del dispositivo adquirido se pierde. No puedo usarse el mismo, se requeriría otro".



Con modelos para una, dos y 30 personas, la empresa de Vela ya tiene pedidos desde Estados Unidos, Canadá, Chile y Perú.



El ingeniero considera viable su comercialización incluso en Japón, uno de los países más avanzados en tecnología antisísmica.



"Las estructuras sismo-resistentes pueden presentar desprendimiento de plafones, lámparas y aplanados que actúan como proyectiles y ponen en riesgo la seguridad de las personas", argumenta.



La cápsula se activa con su propia alerta sísmica.



"En cuanto eso ocurra sólo hay que entrar, colocarse los cinturones de seguridad y esperar lo peor".