Crea Mattel muñec@s sin género

Monterrey, México.

Mattel Inc. presentó ayer una línea de juguetes que no viene con un género designado. El fabricante de juguetes ha dejado que niñas y niños decidan.



Cada juguete de la marca Creatable World viene con descripciones neutrales de género como "cabello lacio negro" y se puede personalizar con diferentes tamaños de cabello y opciones de vestuario, incluidas faldas, pantalones, carteras y camisetas deportivas.



"Los juguetes son un reflejo de la cultura, y mientras el mundo continúa celebrando el impacto positivo de la inclusión, sentimos que era hora de crear una línea de juguetes sin etiquetas", aseguró Kim Culmone, vicepresidenta senior de diseño de muñecas de moda de Mattel en una declaración.

Notas Relacionadas



"A través de la investigación escuchamos que los niños no quieren que sus juguetes sean dictados por las normas de género".



El lanzamiento llega más de tres años después de que Mattel sacudió su icónica marca Barbie agregando muñecas con cuerpos curvilíneos y pequeños, que ayudan a refutar años de críticas de que la franquicia reforzó proporciones corporales poco realistas debido a la cintura delgada y el gran pecho de la muñeca.



Los modelos de Creatable World sólo vienen en una forma y tamaño.



Algunos padres y activistas feministas argumentan que el marketing de género de los juguetes y la ropa de los niños limita las ambiciones de las niñas y refuerza los estereotipos de género desde sus primeros años.



El creciente número de niños que se identifica como transgénero o no binario -que no se ven como hombre o mujer- también ha impulsado la demanda de juguetes que representan una gama más amplia de identidades de género.



Culmone dijo que las muñecas "género inclusivas", que cuestan 30 dólares cada una, permitirán a "todos los niños expresarse libremente".



La medida fue elogiada como un paso adelante por Jess Day, de Let Toys Be Toys, que hace campaña a favor de juguetes de género neutro, quien dijo que los niños aprenden sobre el mundo a través del juego y que el marketing estereotipado podría tener consecuencias trascendentales.



"Es realmente agradable ver una línea de muñecas que se dirige tanto a los niños como a las niñas", dijo Day a la Fundación Thomson Reuters, y agregó que esperaba ver más fabricantes adoptar un enfoque inclusivo.



La incursión de Mattel se estrenará en línea en Amazon, Walmart y Target.



También es otro ejemplo de una gran marca que se lanza voluntariamente a un tema controversial, como Nike y su apoyo a Colin Kaepernick, el quarterback que se arrodilló al escuchar el himno nacional de EU durante un partido, como protesta por la discriminación racial hacia la comunidad afroamericana.



Kaepernick fue cuestionado por el sector conservador, pero también se situó como un gran ícono de protesta y revolución. El movimiento de Nike pareció ayudar, en lugar de perjudicar, las ventas.



Mattel está saliendo de su mejor trimestre en algún tiempo, en el que las ventas superaron las expectativas y el crecimiento de Barbie se mantuvo fuerte.



Pero existe la preocupación de que la marca se vea afectada por el lanzamiento de Frozen 2 en noviembre.



Su rival Hasbro Inc. tiene la licencia maestra de juguetes, y el lanzamiento de la primera película en 2013 convirtió a Frozen en una de las franquicias de juguetes más grandes de la industria, e incluso le quitó participación en el mercado a Barbie.