Crea filme a su medida

Puedo decir que como actor tengo necesidad de escribir y eso me lleva a pensar que si dirijo y produzco, complemento mi proyecto, porque es toda mi idea, asesorada con el mejor equipo". Edward Norton, actor, productor y guionista

Toronto, Canadá.- Edward Norton escribió, dirigió, produjo y estelarizó su nueva película sólo por el gusto de hacerlo... y por tener el control total del proyecto.

Motherless Brooklyn, un drama criminal situado en los años 50, es el resultado de más de cinco años de arduo trabajo para el nominado al Óscar en tres ocasiones.

"Al hacerlo yo mismo me di la libertad de dejarlo como quería, me di el gusto de hacer 'mi película', en todos los sentidos. Así no puedo culpar a nadie más por algo, ¿no?

ARMA BUEN EQUIPO

"Puedo decir que como actor tengo necesidad de escribir y eso me lleva a pensar que si dirijo y produzco, complemento mi proyecto, porque es toda mi idea, asesorada con el mejor equipo", apuntó Norton.

Aclamado por sus roles en Historia Americana X y La Raíz del Miedo, el actor señaló que para llegar al resultado mostrado en el TIFF, primero tuvo que asegurarse de pulir el guión y reunir un elenco de primera.

"Bruce Willis, Willem Dafoe, Alec Baldwin, Gugu Mbatha-Raw, Leslie Mann, Bobby Cannavale ¡un reparto de primera que le da una presencia única a la historia!

"Me siento muy orgulloso de mi labor, soy un artesano del oficio, soy un artista comprometido y sólo puedo confiar en mi instinto para lo que hice El resto, ya lo decidirá el público", apuntó Norton, de 50 años.

INTENSA TRAMA

En la película, el histrión expone el manejo que un detective privado con Síndrome de Tourette le da a la investigación del asesinato de su mentor y mejor amigo.

Lionel Essrog (Norton) hace una labor de búsqueda en clubes de jazz en Harlem y se inmiscuye en la vida oscura de Brooklyn, en donde se enfrenta a negociadores que le ponen trampas para impedir su misión.

El actor ha espaciado sus proyectos en cine y televisión en los últimos años para dedicarse a su vida privada junto a su esposa, la productora Shauna Robertson, con quien tuvo a su hijo Atlas.