¡´Crack´ de las redes!

Si dentro de las canchas Norma Palafox es una buena jugadora. Fuera, en sus redes, cada día se hace más "crack".

Es tanta la popularidad que ha alcanzado la jugadora sonorense, de 21 años, que no sólo es la más mediática de la Liga Femenil, sino que en número de seguidores está por encima de estrellas mundiales como la brasileña Marta o la estadounidense Megan Rapinoe, siendo superada únicamente por Alex Morgan.

"Es algo impactante, uno quiere llegar lejos, pero no se imagina hasta dónde puede llegar. Para mí es satisfactorio y dar a reflejar que cualquiera puede, que sea de donde vengas, que lo puedes lograr, ha sido trabajo, nada es casualidad, nada cae del cielo y gracias a Dios se me da la oportunidad, a seguir mejorando y todavía falta.

"Quiero seguir logrando más cosas en el aspecto futbolístico, no es mi prioridad (las redes sociales), pero a uno le da gusto. Ver la tabla de estadísticas (The Marketing Jersey) y decir: ´soy la segunda en el mundo, por debajo de Alex Morgan´. Obviamente ella está muy arriba, pero la verdad me impactó, me emocionó y me motiva a seguir creciendo y echándole ganas para ser mejor todavía", comentó la delantera de las Chivas.

Ese impacto mediático le ha generado contratos con marcas publicitarias, además de su participación en el programa de televisión Exatlón de Estados Unidos.

"Yo antes estaba peleada con las redes, aunque ustedes no lo crean, de que decía: ´van a pensar que ya no quiero ser futbolista, que no quiero jugar futbol´, que me quiero dedicar a otras cosas, pero la verdad ahorita en esta etapa de mi vida, entendí que no debo estar peleada con eso.

"Quiero ser futbolista, quiero seguir mejorando, quiero lograr muchas cosas, pero eso no está peleado con que yo siga en redes. Mi mentalidad es el futbol, quiero seguir cumpliendo metas a corto y mediano plazo", apuntó Palafox.

De acuerdo a la agencia The Marketing Jersey, un buen contrato comercial puede representar a Norma más de 5 años de salario como futbolista profesional.