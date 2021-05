Covid deshoja a las florerías

Cd. Victoria, Tam.- Al menos el 14.3 por ciento de las florerías en la capital del estado han cerrado sus puertas a más de un año de la pandemia por la COVID-19 mientras que el resto opera con pérdidas debido a que algunas actividades aún presentan limitaciones, lo cual afecta indirectamente al ramo dedicado al comercio de arreglos florales.

Esto lo dio a conocer el propietario de la florería San Francisco de esta capital, Julio Meade Perales, "seguimos igual trabajando al menos al cincuenta por ciento ya que los velatorios no se han abierto, por eso metemos las mayores ventas de flores, de arreglos de coronas, y no están trabajando en caso específico el velatorio San José del DIF que no está dando ningún servicio", actualmente se hayan en funcionamiento alrededor de sesenta comercios de ese ramo.