Covid acentuará la desigualdad que no se ha dominado en AL: BID

América Latina y el Caribe (ALyC) es una de las regiones más desiguales del mundo en materia de ingresos, afirmó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El 10% más rico de la población capta 22 veces más de la renta nacional que el 10% más pobre; el 1% de los más adinerados se lleva el 21% de los ingresos de toda la economía, es decir el doble de la media del mundo industrializado, destacó en un nuevo informe dado a conocer este viernes.

"A mucha gente no le alcanza para vivir, carecen de ahorros para enfrentar shocks inesperados", afirmó el economista líder del departamento de Investigación, Matias Busso. Durante el lanzamiento del informe "La crisis de la Desigualdad, América Latina en la encrucijada", Busso afirmó que la pandemia golpeó a la región en medio de un fuerte descontento social. Advirtió que Covid-19 acentuará la desigualdad, factor que estuvo detrás de las protestas que se observaron durante 2019. "Hay grandes desigualdades horizontales, las mujeres trabajan el triple por menos en comparación a los hombres", apuntó.

El economista en jefe del BID, Eric Parrado, manifestó que la crisis por Covid-19 generó una parada súbita en la movilidad humana, comercio y flujos financieros con un impacto negativo en las economías latinoamericanas. Pero al mismo tiempo vino a profundizar la desigualdad que no se ha logrado dominar.

"No es sólo una crisis de desigualdad sino de ingresos y oportunidades que determinan el futuro", matizó. Afirmó que la pandemia nos ha pegado duro cuando las personas no sólo quieren ingresos dignos sino mejores servicios. Por su parte el economista líder del departamento de Investigación del BID, Julián Messina, dijo que la desigualdad en la región se debe a la fractura del contrato social, definido como el conjunto de normas no escritas de lo que esperan los ciudadanos de sus gobiernos.

Explicó que ALyC se caracteriza por tener instituciones que hacen una redistribución ineficiente por lo que no nos quedará de otra más que gastar y recaudar mejor. Se requiere una captación de ingresos tributarios más progresiva y reducir la evasión, ya que la región tiene una de las tasas más elevadas, ponderó. "La región tiene un serio problema de evasión fiscal que se tiene que resolver, porque cuando recauda no lo hace de manera más progresiva", acusó.

Hasta el 50% de los ingresos tributarios en América Latina, acotó, provienen de impuestos indirectos al consumo que son gravámenes regresivos, es decir no ayudan a reducir la desigualdad sino por el contrario la aumentan. En tanto que, en los países de la OCDE, destacó que recaudan más a través de impuestos al ingreso, los beneficios y ganancias al capital que son mucho más progresivos. "No es de sorprender que la región redistribuya muchísimo menos que los países desarrollados", manifestó.