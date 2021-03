Covid-19 puede matar células del músculo del corazón: estudio

De acuerdo con la investigación presidida por Kory J. Lavine, del centro académico antes mencionado, esto provoca la muerte celular e interfiere con la contracción del músculo cardíaco en ausencia de inflamación.

El trabajo ha sido publicado en la revista especializada "Journal of the American College of Cardiology: Basis to Translational Science", y pretende ofrecer información sobre cómo atender las afecciones que provoca el SARS-CoV-2 en el corazón.

J. Lavine recordó que desde el inicio de la pandemia se ha ido conociendo la forma en que el nuevo coronavirus puede provocar insuficiencia cardíaca y otros males en este órgano, por lo que su intención era conocer más en torno a los efectos de la enfermedad.

El Doctor en medicina contó que algunos atletas luego de superar el Covid-19 se reincorporaron a sus actividades, pero posteriormente mostraron heridas en el corazón. "Se ha debatido si esto se debe a una infección directa del corazón o a una respuesta inflamatoria sistémica que se produce debido a la infección pulmonar", añadió.

Es así que el análisis ahondó en cómo es que el virus infecta el corazón, en específico las células del músculo cardíaco.

Covid-19, único en efectos en el corazón

Para llevar a cabo el estudio se hizo uso de células madre para diseñar tejido que fuere capaz de contraerse como el corazón. A través de este modelo fue que se determinó que la enfermedad no solo mataba a las células, sino destruía las unidades encargadas de contraer el músculo cardíaco.

"La inflamación en sí no es la causa inicial de la lesión cardíaca", dijo Kory J. Lavine debido a su trabajo.

Por otro lado, el trabajo de investigación encontró que la infección por Covid-19 es única en la respuesta inmune que genera en este órgano, pues mientras otros virus son contrarrestados por células T y B del sistema inmunológico, en el caso del SARS-CoV-2 la respuesta inmunitaria es liderada por macrófagos, monocitos y células dentríticas.

"Las células inmunes que responden a otros virus tienden a asociarse con una enfermedad relativamente breve que se resuelve con cuidados de apoyo, pero las células inmunes que vemos en los pacientes cardíacos con Covid-19 tienden a estar asociadas con una condición crónica que puede tener consecuencias a largo plazo", añadió.

Los expertos hicieron un llamado a atender la investigación en torno al corazón, pues incluso las personas jóvenes con síntomas leves pueden desarrollar problemas cardíacos más adelante.