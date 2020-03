COVID-19 es asintomático en los jóvenes Thunberg

Greta Thunberg, la joven activista sueca que urge a los líderes mundiales a la acción climática, podría haber contraído el coronavirus (COVID-19), al igual que su padre, lo que la llevó a aislarse durante dos semanas, y en sus redes sociales advierte que el hecho de que la enfermedad sea asintomática en los jóvenes, es lo que la hace aún más peligrosa.

"Las últimas dos semanas me he quedado adentro; cuando regresé de mi viaje por Europa Central me aislé en un departamento prestado lejos de mi madre y de mi hermana, ya que el número de casos de COVID-19 (en Alemania, por ejemplo) era similar al de Italia al principio", refiere.

"Hace unos 10 días comencé a sentir algunos síntomas, exactamente al mismo tiempo que mi padre, que viajó conmigo desde Bruselas. Me sentía cansada, tenía escalofríos, dolor de garganta y tosía. Mi papá experimentó los mismos síntomas, pero mucho más intenso y con fiebre", continúa.

Menciona que en Suecia no puede hacerse la prueba de COVID-19 a menos que se necesite tratamiento médico de emergencia, por lo que a todos los que se sienten enfermos se les dice que se queden en casa y se aíslen.

"Por lo tanto, no me hicieron la prueba de COVID-19, pero es extremadamente probable que lo haya tenido, dados los síntomas y las circunstancias combinadas", escribe.

"Ahora básicamente me he recuperado, pero... y esto es lo preocupante: casi no me sentía enferma. ¡Mi último resfriado fue mucho peor que esto! Si no hubiera sido por otra persona que tenía el virus simultáneamente, ni siquiera habría sospechado nada y hubiera pensado que me sentía inusualmente cansada, con un poco de tos", refiere.

Advierte que "esto es lo que hace al COVID-19 más peligroso, ya que muchos, especialmente los jóvenes, pueden no notar ningún síntoma o tener síntomas leves, y no saben que tienen el virus y pueden transmitirlo a las personas de los grupos de riesgo".