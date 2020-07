Covid-19 baja salario a 15.2 millones de trabajadores

CIUDAD DE MÉXICO

Al presentar los resultados de la encuesta telefónica sobre el coronavirus y el mercado laboral, el instituto detalló que de los 32.9 millones de personas ocupadas en el país 46.1% vio cómo sus ingresos sufrieron una infección que mermó su valor.

La emergencia sanitaria también dañó a los hogares mexicanos. Los datos muestran que en una de cada tres viviendas algún integrante perdió su trabajo y en 65% los ingresos se desinflaron.

En 37.4% de los hogares que sufrieron la menor entrada de ingresos, los miembros de las familias vendieron algún bien, pidieron dinero prestado o recurrieron a ahorros para hacer frente al entorno.

En el resto de las viviendas donde se achicaron los recursos se tuvo que afrontar la situación sin apoyo, sin préstamos y sin la utilización de algún ahorro, señala la información del Inegi.

El instituto dio a conocer que 15.7 millones de personas adultas no tuvieron empleo en abril. En el desglose, 2.1 millones eran desempleadas y las restantes 13.6 millones son población no económicamente activa, la mayoría disponible para ocuparse, pero que admitieron no buscar empleo por el Covid-19.