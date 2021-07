Courtois: "Soy de los mejores, aunque la prensa española quiera matarme"

Madrid, España.

El arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, dijo que está recibiendo un trato injusto en España por su irregular temporada debut en el equipo blanco, y defendió su capacidad tras un error que terminó con un gol ruso el jueves en la victoria de Bélgica 3-1 por la eliminatoria a la Eurocopa 2020.



Una mala salida con los pies de Courtois hizo que perdiera el balón en el área, una jugada que terminó con un gol de Denis Cheryshev que dejó el marcador 1-1.



El error completó una semana difícil para el arquero, quien fue al banco en el primer partido de Zinedine Zidane como DT del Madrid contra Celta de Vigo.



Courtois ha tenido una campaña inicial con muchos altibajos desde que llegó al club español desde Chelsea y dijo que siente que ha sido tratado con mucha dureza por la prensa debido a la mala temporada del equipo, que no podrá ganar ningún título.



"Me sigo considerando uno de los mejores, a pesar de que la prensa española quiera matarme. Me siento muy fuerte, estoy tranquilo porque entreno bien y juego bien", dijo el meta, quien también se defendió del error ante Rusia.



"Cheryshev me da un codazo y me quedé sin fuerzas para despejar el balón. Fue un pequeño error, pero así es la vida del portero. A pesar de eso, después mantuve la calma e hice mi partido", agregó.