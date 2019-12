Cotos de poder con mandos y García Luna

Ciudad de México

Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que a lo largo del tiempo se generaron cotos de poder relacionados con altos mandos o funcionarios de alto nivel como Genaro García Luna, quienes se enquistaron en los mencionados nichos, tanto de la SSPC, la Policía Federal y del extinto Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen).

"Esas áreas se convirtieron en el transcurso del tiempo en cotos de poder y se enquistaron ahí representantes precisamente de esos personajes, de esos intereses y estamos hablando fundamentalmente de mandos o de funcionarios de alto nivel", señaló a pregunta expresa sobre la posible relación de servidores públicos de la institución, con el exsecretario de Seguridad Pública, quien fue detenido en Texas.

En entrevista, el funcionario dijo que tanto en la Policía Federal como en el Cisen, ahora Centro Nacional de Inteligencia y en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), hubo áreas que se convirtieron en cotos de poder del crimen organizado y narcodelincuencia.

Por lo anterior, Durazo Montaño señaló que, sin prejuzgar la eventual responsabilidad de García Luna, quien también dirigió la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en el sexenio de Vicente Fox, no se puede ser ajeno a sus consecuencias, por lo que tienen que ser "más rigurosos en la depuración de los integrantes de las áreas de seguridad".

Sobre este tema, el titular de la SSPC negó que haya irregularidades en los métodos de control de confianza de la institución que se aplican a los efectivos que ingresan, y que en todo caso, fallaron los funcionarios que no aplican dichos controles.

Depuración en instituciones federales que se han contaminado

Alfonso Durazo anunció la depuración de las instituciones de seguridad federales para cumplir con la orden del presidente Andrés M. López Obrador de cesar a los funcionarios relacionados con Genaro García Luna.

Declaró que se revisará la integración de las instituciones de seguridad para depurarlas y separar del cargo a quienes construyeron una "relación de complicidad administrativa, de complicidad policial o complicidad de convivencia política con servidores públicos han pasado por la responsabilidad de garantizar la seguridad de los mexicanos y han terminado en manos del crimen".

La depuración, dijo, se da tras el arresto en Texas, EU, de García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón y acusado de recibir sobornos del narcotráfico y falso testimonio.

Durante la ceremonia por el decimoprimer aniversario del Servicio de Protección Federal, Durazo anunció que se va a "limpiar a todas las corporaciones de aquellos elementos que con sus complicidades con el crimen organizado han terminado por desprestigiarlas".

Enfatizó que "no podemos combatir al crimen organizado y el desorganizado, con instituciones de seguridad que no nos garanticen los máximos de honestidad y de desempeño ético y de sentido del deber" y que "no podemos combatir al crimen organizado con un crimen uniformado".