Costoso rentar los camiones de basura

Cd. Victoria, Tam.- Los diez camiones recolectores de basura que el Ayuntamiento victorense contrató el pasado mes de octubre tendrán un costo de un millón 102 mil pesos mensuales, por lo cual, regidores del Partido Revolucionario Institucional plantearán a la alcaldesa María del Pilar Gómez Leal la adquisición de este tipo de unidades.



"La apuesta debe de ser hacer un esfuerzo dentro de las finanzas públicas y poder comprar los camiones y arreglar los que se tienen descompuestos, son arreglos de motor; va a implicar un costo oneroso, pero es mejor hacer ese gasto que estarlos rentando", señaló el coordinador de regidores del PRI en el Cabildo local, Horacio Reyna de la Garza, "hemos solicitado la información de cómo fue esta renta, es muy importante para nosotros saber en qué condiciones fue... lo único que han trasparentado fue el gasto y eso no es transparencia ni tampoco rendición de cuentas".

La renta de cada unidad al Grupo CEMSA tendrá un costo mensual de 95 mil pesos más IVA -110 mil 200 pesos- según reveló la directora de Limpieza Pública, Olga Lidia Vázquez Muñiz, el pasado mes; actualmente el Ayuntamiento cuenta con 16 camiones recolectores de basura propios y con 12 más en taller por descomposturas mecánicas, principalmente por problemas del motor.

"Que se esté haciendo el trabajo no significa que se esté haciendo de forma correcta o en el mejor beneficio para los victorenses, nosotros creemos que la renta no es la solución, nosotros creemos que se debe hacer un esfuerzo grande para poder adquirir los camiones para poder hacer un ejercicio donde sí funcionara, o si no se pueden adquirir, recuperar los que ya estaban descompuestos, y no hacer un gasto que no va a terminar en nada".

Asimismo, el regidor del partido tricolor emplazó a la alcaldesa Gómez Leal para que lleve a cabo los cambios que sean necesarios al interior del Ayuntamiento tras la salida del alcalde Xicoténcatl González Uresti, "ya cumplió un mes y no se han dado los cambios que ocupa la administración municipal, nosotros lo señalamos, se tenían que ir todos, tenían que hacer unas modificaciones importantes y no ha sucedido".

Horacio Reyna de la Garza, coordinador de regidores del PRI en el Cabildo local.