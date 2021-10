Costará 2,500 regularizar los vehículos ´chocolates´

Afirmó que esta medida no se realizó antes de las pasadas elecciones intermedias para evitar que se considera que era una "medida electoral" o para sacar raja política.

Se estima que en el estado de Baja California hay alrededor de 800 mil vehículos en esta situación.

"Quiero hacer mención, aunque es hasta mañana que vamos a firmar el decreto aquí en Baja California, pero quiero adelantar que lucimos el compromiso, nos lo planteó el gobernador Bonilla de que era necesario desde muchos ángulos el que se regularizara los vehículos que no tienen sus papeles en regla, no me gusta llamarles como se les denomina coloquialmente ("chocolate"), señaló el presidente.

"Dijimos que íbamos a atender la petición, nos los plantearon desde antes de la campaña, dijimos que si lo hacemos será después de la campaña para que no se piense que una medida electorera, qué estamos queriendo sacar raja, provecho político o politiquero porque en sentido estricto eso no es política. Entonces dijimos lo vamos a analizar y pasando las elecciones lo resolvemos".

El mandatario federal informó que en la firma de este decreto estarán Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación (Segob), y la consejera jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos González.

Temen depreciación

De legalizarse los autos chocolate que ingresen al país, el precio de los seminuevos vendidos dentro de México podría caer entre 5 y 10 por ciento, advierten Jorge Macías, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Tijuana.

Ampliar la legalización de los vehículos chocolate más allá de los que ya están dentro de México podría depreciar a los seminuevos, coincidió Armando Soto, presidente y director de la consultoría Kaso y Asociados.