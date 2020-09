Costa Rica, con miedo de jugar contra México por el Covid-19

El miércoles 30 de septiembre se tiene programado que las Selecciones de México y Costa Rica se enfrenten en un juego amistoso. Partido que, a pesar de ser de exhibición, es muy importante para reactivar a los combinados, detenidos por la pandemia de Covid-19.

Pero por mucho que pudiera pensarse, el encuentro no está del todo seguro, y no tiene muy contentos a directivos y entrenadores del futbol costarricense, ya que su torneo que acaba de ser reanudado podría sufrir graves afectaciones.

La razón es muy clara: los ticos que regresen a su país, después del partido, deberán guardar 14 días de cuarentena antes de reintegrarse a sus actividades, lo que significaría que estos seleccionados no podrían estar con sus equipos de inmediato.

Hernán Medford, exseleccionado tico, extécnico nacional de Costa Rica y ahora entrenador del Cartaginés, ve que se avecinan problemas: "Es complicado meter un juego en estos momentos. Deben hacer una muy buena planificación de protocolos, porque los jugadores pueden estar en peligro [de contagio]", menciona.

En Costa Rica, señala, "la legislación es muy clara: si alguien sale positivo, todo el equipo entra en cuarentena. Ya nos tocó, el torneo está en la Fecha 4, y nosotros apenas vamos a debutar, así que imagínate si los jugadores vuelven de México y dan positivo".

Medford siempre ayudará a su selección, "pero en verdad nos haría daño. Sé que los directivos trabajan al respecto, pero no tenemos nada claro".

Juan Carlos Retana, presidente del Herediano, señala: "Estamos en el limbo, no sabemos qué va a suceder. Nosotros, como parte de la Federación, hicimos una gestión ante el Ministerio de Salud de Costa Rica para variar el código sanitario, no sólo para este juego, sino para lo que se viene en la Liga de Naciones. Nos preocupa. Imagínese cederlos 15 días antes y que, cuando regresen, tengan que estar en cuarentena otros 15 días... Sería un mes sin ellos, lo que afectaría mucho al torneo de Liga. Proponemos que se haga como en Europa, que se haga el examen y quien salga positivo, sea aislado"

.

En caso de que el Ministerio no lo conceda, "habría que valorar qué decisiones tomar, si limitar el número de jugadores cedidos por equipo o ver a qué selección mandar. En fin, en nosotros está la voluntad, pero la realidad es que es un tema muy complicado". Así, en Costa Rica hay temor por las consecuencias que pudiera acarrear este juego contra México... Y son válidas.