Costa Rica cambiará de entrenador

Costa Rica se despidió de la Copa del Mundo el 27 de junio cuando empató 2-2 con Suiza en su último partido del Grupo E, zona en la cayó 0-1 ante Serbia y 0-2 frente a Brasil.

"El técnico Óscar Ramírez no va a ser renovado, él venció su contrato a la finalización de la participación en el campeonato mundial. Consideramos que no es apropiado ni conveniente su continuidad, y por eso el comité ejecutivo ha decidido no renovar su contrato", dijo en rueda de prensa el presidente de la Fedefutbol, Rodolfo Villalobos.



"Como federación nos sentimos satisfechos, no con los resultados deportivos que se dieron, pero sí con el esfuerzo y toda la organización que se dio en el Mundial. No hicimos el ridículo, hicimos un papel digno y orgulloso", agregó.



Ramírez asumió como técnico de la selección "tica" en agosto del 2015, después de la polémica salida de su predecesor Paulo Wanchope, quien renunció tras pelearse con un guardia de seguridad en un partido amistoso en Panamá.



Bajo el mando de Ramírez, la selección centroamericana registró 20 triunfos, 15 derrotas y 11 empates.



Respecto al nuevo técnico, Villalobos señaló que tratarán de buscar a alguien con experiencia en mundiales y que se adapte al presupuesto de la federación.



"Nos encantaría que tenga experiencia mundialista, creo que puede venir un técnico mundialista que tenga aspiraciones de llegar a otro mundial y que se adapte a nuestra situación económica", comentó Villalobos.



"Lógicamente hay muchos candidatos, tenemos que acomodarnos a nuestros recursos, no quiero descartar a nadie, de dónde va a ser ya lo veremos y analizaremos responsablemente. Les garantizo que el proceso para Qatar 2022 ya empezó a trabajarse y el primer paso es hacer un exhaustivo análisis de lo que sucedió en Rusia", apuntó.