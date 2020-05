Cosechan más en zona de riego

Al iniciar las trillas de sorgo y maíz del que se lleva un avance aproximado apenas de 10 por ciento, entre 1.5 y hasta 2 toneladas por hectárea están recolectando agricultores que sembraron en temporal, en tanto los de riego en promedio de 3 y hasta 3.5, correspondiente al ciclo agrícola 2019-2020 Otoño-Invierno.

La información fue dada a conocer a varios medios de comunicación, tras ser abordado por reporteros el contador Rubén Chapa Garza, Presidente de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Amistad Falcon, quien en términos generales coincidieron así como todos los presidentes que definitivamente no fue un buen año para quienes se dedican a hacer producir la tierra.

"No fue un buen año para los agricultores, todos los problemas del campo vinieron a afectar de manera decisiva un bajo rendimiento en la producción de la semilla, y de malas, y el panorama para el siguiente ciclo agrícola tampoco es nada alentador".

En un balance general de entrada la Conagua apenas se limitó a proporcionar 450 millones de metros cúbicos, más 40 que se resignaron, agua que manejada de manera eficiente logró hacer que se alcanzara para un riego, y no dos como estaban demandando desde un principio.

Reiteró que va a terminar el ciclo y ya hay preocupación entre el agro pues las presas no tienen agua, y no se ve por donde, aunque habrá que esperar que dice la madre naturaleza, ya que aun quedan algunos meses, no bastante descarto que pudiera estar en riesgo el agua para uso domestico.