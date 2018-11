Cosas de la vida...

Madrid, España

Parece que después de dos años de batalla legal desde que anunciaran su separación en septiembre de 2016, Angelina Jolie y Brad Pitt podrían llegar a un acuerdo debido a sus hijos.

La pareja tiene seis hijos en edades, cuanto menos difíciles para ver a sus padres enfrentados. Maddox tiene ya 17 años; Pax, 14; Zahara, 13; Shiloh, 12 y los mellizos Knox y Vivienne, 10.

JUICIO

EN DICIEMBRE

Según la publicación The Blast, la expareja querría evitar a toda costa que sus hijos tuvieran que vivir un amargo juicio, que está fechado para el 4 de diciembre y que podría alargarse semanas.

Una intención que no sabemos si será posible, y es que mientras que Pitt pide una custodia compartida de sus seis hijos, Jolie quiere tener la custodia completa de los niños, y más después de todo lo que fue saliendo en cuanto a la pareja en el que los modos del protagonista de Troya no fueran muy delicados. Un tema que la pareja no ha logrado zanjar desde que anunciasen su separación.

Angelina se encontraba a finales de este verano, con un juez ordenaba a la actriz de Tomb Rider a favorecer la relación de Brad Pitt como padre, bajo peligro de perder la custodia primaria de los niños. La actriz de Sr. y Sra. Smith, tuvo que dejar que el Sr. Smith, pudiera tener contacto telfónico con los niños tanto hablado como escrito cuando quisiera sin necesidad de que estuviera Angelina de por medio.

LA ABOGADA

Parece que la implacable abogada Laura Wasser, que tantos casos de famosas ha llevado y ha ganado, ya no lo era tanto para Angelina (aunque también le llevó su divorcio con Billy Bob Thornton) y se deshizo de ella porque por intentar proteger a sus hijos, Jolie estaba quedando como la mala de la película como aseguraban medios americanos. La estrategia tenía que ser otra, no marital sino proteger a los niños y decidió contratar los servicios de la especilaizada en menores, Samantha Bley Dejean.

Desde entonces, ambos abogados de los artistas hollywoodenses, han trabajado en llegar a un acuerdo extrajudicial y parece que se ha llegado a ello.

REPITE PAREJA

Esta noticia llega el mismo día en el que se ha dado a conocer el nombre del juez que juzgará su caso, que se iba a producir a puerta cerrada, no es ni más ni más ni menos que el mismo que ofició la boda por lo civil de Angelina y Brad, John Ourderkirk. Este acuerdo que puede verse terminado ya, no se agotaría en el tiempo hasta mediados del año que viene, exactamente en junio de 2019.



Tras nueve años

Después de nueve años juntos, la pareja decidía darse el "sí quiero" en una íntima ceremonia, para tan solo dos años después, anunciar que se separaban sus caminos. Un momento duro en la vida de la expareja al que aún no han conseguido poner punto y final.