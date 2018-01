Cortó SHCP fondos por exhibir desvío: Corral

Ciudad de México

La Secretaría de Hacienda cortó el envío de 700 millones de pesos en recursos federales al Gobierno de Chihuahua como consecuencia de la investigación que la Fiscalía estatal abrió al priista Alejandro Gutiérrez por peculado por un monto de 250 millones de pesos, denunció el Gobernador Javier Corral.

Arropado por una veintena de políticos y personajes, Corral Jurado reveló que el pasado 4 de enero, en Palacio Nacional, el propio titular de Hacienda, José Antonio González Anaya, le notificó que las pesquisas propiciarían el freno del envío de recursos a Chihuahua.

“El tema no es menor. Es gravísimo que confirmara la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (que aparece) como un instrumento de control político frente a los Gobernadores, o al menos de este que les habla, con motivo de una investigación que persigue la corrupción y la impunidad, porque así fue planteado”, expresó el Mandatario.

Ese 4 de enero, después de escuchar al Secretario de Hacienda, Corral le advirtió al funcionario que se estaba equivocando.

“Debo confesar que fuimos tomados realmente a sorpresa, porque tú no te imaginas un planteamiento así. (...) Lo que inmediatamente señalé, con toda claridad al Secretario de Hacienda, es que nosotros no íbamos a intercambiar el conocimiento privilegiado de investigaciones del MP, por una disposición de recursos que pertenece al estado de Chihuahua, y que daríamos la batalla. Te hacemos responsable de esta decisión y es un gran error el que están cometiendo. ¿Por qué? Porque estamos listos para la batalla. No vamos a permitir que se atente contra el pueblo de Chihuahua porque el Gobierno combate la corrupción”, reveló.

Corral emplazó al Presidente Enrique Peña Nieto a rectificar de inmediato y ordenar el restablecimiento del flujo de recursos a Chihuahua.