Corte turca ordena liberar a pastor de Estados Unidos

Ankara, Turquía.

Una corte turca ordenó este viernes la liberación del pastor estadounidense Andrew Brunson de su arresto domiciliario, una medida que pondrá fin a su encarcelamiento tras 24 meses, le permitirá volar a casa, y señala una tregua diplomática entre Turquía y Estados Unidos.



Brunson fue condenado a tres años, un mes y 15 días de prisión, pero el juez retiró todos los controles judiciales, incluida la prohibición de viajar, lo que le permitió salir del país inmediatamente, debido a una reducción por buena conducta y en vista del tiempo cumplido.



La Administración de Trump había presionado mucho por la liberación de Brunson, un pastor evangélico que dirige la pequeña Iglesia de la Resurrección en Esmirna. Fue uno de las dos docenas de estadounidenses detenidos tras un fallido golpe de estado en 2016 y fue acusado de ayudar a grupos terroristas y de espionaje, cargos que él niega.



"¡Mis pensamientos y oraciones están con el pastor Brunson, y esperamos traerlo de vuelta pronto!", escribió el Presidente Trump en Twitter.

La prolongada detención y el juicio de Brunson aumentaron significativamente las tensiones entre los Estados Unidos y Turquía.



El Presidente Trump y el Vicepresidente Mike Pence plantearon personalmente su caso varias veces al Mandatario turco Recep Tayyip Erdogan, mientras Washington impuso sanciones financieras y miembros del Congreso viajaron a Turquía para asistir a sus audiencias.



Turquía está lidiando con una creciente crisis económica, en parte debido a las sanciones impuestas por la Administración de Trump.



Además, busca reducir una multa de miles de millones de dólares que se espera que el Tesoro de los Estados Unidos imponga al banco turco de propiedad estatal, Halkbank, por su parte en una conspiración para violar las sanciones estadounidenses contra Irán.



Washington acusó a Ankara de retener a Brunson, junto con aproximadamente 20 turco-estadounidenses y tres empleados turcos de la misión consular estadounidense en Turquía, diciendo que no había evidencia creíble y que los detenidos estaban siendo utilizados en las diversas disputas con los Estados Unidos.



En particular, Turquía solicitó a los Estados Unidos la extradición del predicador islamista Fethullah Gulen, a quien Erdogan acusa de dirigir una organización terrorista y de instigar el intento de golpe de Estado de 2016. Erdogan una vez sugirió un intercambio del clérigo y el pastor.



Erdogan también ha tratado de reducir las sanciones contra Halkbank. Un funcionario bancario, Mehmet Hakan Atilla, fue condenado a 32 meses de prisión en mayo en un tribunal de Manhattan por su participación en el plan.



Los dos países estuvieron a punto de acordar en julio una liberación coordinada de Brunson y Atilla, pero no se llegó a un acuerdo de que terminarían los nuevos procesos contra Turquía por violaciones de sanciones, algo que pedía Erdogan.