Corte Suprema de EU evita acción sobre DACA

Washington DC, Estados Unidos.

La Corte Suprema de Estados Unidos no tomó ninguna medida este martes sobre los planes de la Administración de Trump sobre la Acción Diferida para los Llegados a la Infancia (DACA), lo que indica que decidirán sobre el caso hasta 2020.



La medida deja en marcha el programa, que protege de la deportación a alrededor de 700 mil jóvenes indocumentados que llegaron siendo menores de edad a Estados Unidos, la mayoría de ellos de origen mexicano.



La inacción de la Corte es un fuerte indicador que no escuchará el desafío de la Administración en su término actual, que termina en junio. La próxima conferencia de los jueces para considerar las solicitudes de revisión está programada para el 15 de febrero, pero Incluso si escucharan el caso en ese momento, no se discutirá hasta después de que comience el próximo mandato en octubre.



Esto también significa que será más difícil para Trump usar la supervivencia del programa como una carta de negociación para que los demócratas aprueben del muro y sea reabierto el Gobierno.



"Creo que será anulado en la Corte Suprema de los Estados Unidos, y creo que se anulará abrumadoramente", dijo Trump en una reunión de gabinete este mes.



"Entonces, si ganamos ese caso, y digo esto para que todos lo escuchen: podremos hacer un trato fácil sobre DACA y el muro".

Trump intentó terminar el programa en 2017, calificándolo de un uso inconstitucional del poder ejecutivo por su antecesor, Barack Obama, y reavivó la amenaza de deportación para los inmigrantes que habían sido traídos ilegalmente a los Estados Unidos cuando eran niños pequeños.



Sin embargo, jueces federales han ordenado a la Administración que mantenga partes importantes del programa mientras que los desafíos legales avanzan, en particular al requerir a las personas inscritas que renueven su estatus de protección.



En noviembre, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos, en San Francisco, falló en contra de la Administración.



Reconoció que los presidentes tienen amplios poderes para alterar las políticas de las administraciones anteriores, pero dijo que la decisión del Gobierno de Trump no tenía lógica legal, que era una medida cruel, y que era un despilfarro deportar a jóvenes productivos a países con los que no tienen vínculos.



Trump criticó esa decisión y dijo que sería reivindicado en la Corte Suprema. También predijo que una victoria de la Corte Suprema reforzaría su participación en las negociaciones con los legisladores demócratas sobre asuntos de inmigración.



El Presidente ha tomado posiciones inconsistentes sobre el programa. Incluso mientras intentaba ponerle fin, instó al Congreso a otorgar un estatus legal y un eventual camino a la ciudadanía a los jóvenes inmigrantes, comúnmente conocidos como dreamers.