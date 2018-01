Corte rechaza atraer caso 'Porkys'

La sentencia de primera instancia provocó un escándalo nacional y la suspensión fulminante del juez federal Anuar González Hemadi, por las alusiones que hizo en su fallo sobre la falta de intención lasciva en los tocamientos a la menor Daphne Fernández.



Por tres votos contra uno, la Primera Sala de la Corte negó hoy atraer la revisión del amparo, por considerar que no implica ningún tema jurídico de relevancia excepcional, y por tanto debe ser resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado Penal en Boca del Río, que fue el que pidió la atracción.

"Se trata de una cuestión de valoración de pruebas en un proceso penal, eso corresponde a los tribunales colegiados", explicó una fuente de la Corte.



La mayoría aprobó un proyecto de la Ministra Norma Piña, con su colega Alfredo Gutiérrez como único disidente y la ausencia de José Ramón Cossío.



El expediente volverá al tribunal colegiado, integrado por los Magistrados Antonio Soto, Alfonso Ortiz y Arturo Gómez, y Cruz sería liberado si el la sentencia de primera instancia es confirmada.



"Si bien es cierto la menor manifestó que el activo de que se trata (Diego Cruz), le tocó los senos, y que por naturaleza se trata de partes del cuerpo de índole sexual, la sola narración de hechos que describe al momento en que se dio el evento delictivo, no brinda al suscrito la certeza que en ese hecho haya habido una intención lasciva por parte del activo y por tanto, sea constitutiva del 'abuso sexual' que requiere el tipo penal de pederastia", afirmó González Hemadi en su polémica sentencia.



"No se aprecia esa intención de satisfacer placeres sexuales o el erotismo propio del activo (Cruz), o de un apetito carnal inmoderado", agregó.



En cuestión de horas, el juez fue linchado en redes sociales, y el Consejo de la Judicatura Federal lo suspendió para iniciar una visita extraordinaria de inspección a su juzgado. Hasta ahora, González no ha sido sancionado ni reinstalado.