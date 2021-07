Corte egipcia dice no tiene jurisdicción en caso de buque

EL CAIRO — La autoridad del canal y la propietaria del buque Ever Given están enfrascados en una disputa sobre quién tiene la culpa de que la embarcación quedó trancada en vía que comunica al Mar Mediterráneo con el Mar Rojo, y sobre cuánta compensación se debe pagar.

La sala de apelaciones del Tribunal Económico de Ismailia refirió el caso a un tribunal inferior para que decida la legalidad de la confiscación del Ever Given hasta que sea resuelto el reclamo entre la Autoridad del Canal y Shoei Kisen Kaisha Ltd, la empresa propietaria, informó Hazem Barakat, abogado de dicha empresa.