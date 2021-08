Cortante ante tema de la maternidad

"No voy a hablar de eso, no voy a hablar de ese tema porque está prohibido. Estoy muy contenta de estar aquí en ´Vamos a cantar´", dijo tajante la cantante a la pregunta del conductor Horacio Villalobos.

Su molestia aumentó cuando el polémico juez le dijo que el programa le realizaría un baby shower, "No, no me hagan nada de eso y a todo mi público querido, ya que no tienen nada de qué platicar, que hablen de la pandemia y hay que entrarle a los rezos", agregó.

Sobre el supuesto embarazo, se sabe que estaría apenas en el primer trimestre de gestación.