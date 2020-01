Cortan recursos a la ciencia

CIUDAD DE MÉXICO.

Esto como medidas extremas que se han visto obligados a implementar, pues los centros de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) vieron como de enero a noviembre de 2019, no sólo se redujo el presupuesto, sino que incluso dejaron de recibir mil 244 millones de pesos que ya estaban presupuestados. Además, la reducción del gasto ha llevado a los centros de investigación a reducir prestaciones, omitir el mantenimiento de equipos de investigación y disminuir proyectos de investigación, acusan investigadores. De enero a noviembre de 2019, 18 de 21 centros e instituciones de investigación dependientes del Conacyt han dejado de recibir recursos que tenían programados.

La institución más afectada ha sido la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, que realiza investigación para fortalecer al sector industrial y de ingeniería para la infraestructura, con un retraso en la asignación presupuestal de 733 millones de pesos. Esta institución debía de haber recibido 977 millones de pesos según el programa pero al mes de noviembre sólo lleva un avance de 25 por ciento. La segunda institución más afectada es el Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ) que presenta un avance en su gasto de 70 por ciento que significan 164 millones de pesos menos recibidos frente a lo programado. De los 21 centros de investigación, sólo el Centro de Investigación en Matemáticas, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) presentan un avance del gasto igual o superior al 100 por ciento.

Por las medidas de austeridad el gasto operativo se ha reducido entre 20 a 25 por ciento, de un presupuesto que ya se había recortado 12 por ciento en 2019 respecto a 2018, estimó Fabián Rosales, investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE). La disminución de recursos ha llevado a los centros a imponer medidas de ahorro extremas en el gasto corriente, refirió Diego Santiago-Alarcón, investigador del Instituto de Ecología (INECOL).

"Se tienen que tomar medidas extremas como no tener luces prendidas, salir más temprano, avisar cuando se quiere laborar en fin de semana", dijo. Además, no se puede estar en los edificios después de la tarde, se ha prohibido el uso de cafeteras, enfriar agua para beber o cargar celulares a la corriente, señaló. El problema real es la reducción del gasto en mantenimiento de los equipos de investigación, dijo. "Se ha omitido el servicio básico anual a los aparatos de laboratorio, que son las herramientas básicas de los investigadores. Si no se les da mantenimiento dejan de funcionar adecuadamente por lo que no se tiene certeza de la información que se está generando y el caso extremo se echan a perder los aparatos", lamentó. Por otro lado, los recortes en el gasto han significado una disminución de salarios y prestaciones para puestos altos, medios y bajos, acusó Alma Maldonado, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav). Luego de la reducción del 15 por ciento en los salarios, investigadores del Cinvestav se ampararon.

No obstante, con la aprobación de la Ley de Austeridad los amparos se pueden invalidar, lamentó. De igual forma las prestaciones como la primas de antigüedad fueron reducidas entre 20 a 30 por ciento refirió Juan Martínez, investigador del Inecol. El problema a futuro de los recortes presupuestales es que reducen el potencial futuro de desarrollo económico, analizó Alma Maldonado. Actualmente los investigadores están recurriendo a fondos internacionales para mantener sus labores de investigación, pero esto significa que los temas de investigación no son específicos para México, explicó Santiago-Alarcón.