Cortan Rams a Luis Pérez

Los Ángeles, EU

Los Rams de Los Ángeles cortaron este sábado al quarterback Luis Pérez, de sangre mexicana.

Con esto, Pérez vio frustrado el chance de jugar en la capital mexicana en noviembre próximo cuando la franquicia angelina enfrente en el Estadio Azteca a los Chiefs de Kansas City.

Los equipos de la NFL tiene hasta hoy para dejar su roster en 53 jugadores, pues la temporada regular comenzará el jueves con el duelo entre las Philadelphia Eagles y los Atlanta Falcons.

Ahora, el sueño de Pérez de jugar en la NFL todavía no se termina, pues el ex quarterback que viene de jugar con los Lions de Texas A&M Commerce se prevé pueda ser contratado para ir a la Escuadra de Prácticas de los Rams.

Igualmente, el resto de las franquicias podrían reclamarlo mañana o probar suerte como agente libre.

Pérez apenas vio acción hace unos días en el último partido de la pretemporada donde los Rams cayeron 28-0 ante los New Orleans Saints.

Conectó 8 de 15 pases para 43 yardas y sufrió una intercepción.

En tanto, el también jugador de ascendencia mexicana, el pateador Roberto Aguayo, fue cortado este sábado por los Chargers.

Al igual que Pérez, Aguayo deberá esperar un chance como agente libre si quiere seguir en la NFL.