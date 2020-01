Cortan por lo sano y eliminan bolsas

Desde este año hubo algunos cambios en el manejo de bolsas de plástico en diversas cadenas comerciales de Reynosa, que van desde la eliminación de los empaques hasta el remplazo por aquellas elaboradas con tela o fibras recicladas.

Esto obliga a los consumidores a adquirir nuevas formas de transportación con costos que van desde los 24 a 30 pesos por dos o tres de esas bolsas para cargar su mandado, aun y cuando la norma ambiental aprobada en Tamaulipas desde el 2019 no prohibe el uso de plásticos, sino que sean biodegradables.

Lo que se pretende es fomentar la utilización de bolsas reciclables, así como usar bolsas biodegradables, cosa que sí han hecho algunas de las grandes cadenas, que introdujeron bolsas conforme lo marca la normatividad, aunque otras optaron por eliminarlas por completo y obligar a comprar reutilizables.

"No hubo un aviso previo, simplemente llegamos a comprar nuestro mandado y nos dijeron que ya no dan bolsas, que teníamos qué adquirir las que ahí venden -las reutilizables- o si no llevarlo así, suelto en el carrito", explicó un consumidor.

Sin embargo el plástico sigue utilizándose para meter frutas, verduras, carnes frías, quesos y derivados que se ofrecen a granel.

En las tiendas de conveniencia, auto servicios y otros establecimientos comerciales, la normatividad fue aplicada de forma paulatina durante el último semestre del 2019, remplazando las bolsas de plástico tradicional, por aquellas compuestas en un mínimo del 30 por ciento de material reciclado.

Para distinguirlas basta con observar el color gris o café obscuro, así como un círculo que hace alusión a su origen.

Como parte de la campaña para no dar plástico los negocios preguntan a los clientes si desea bolsa o no, como parte de buscar la reducción en la contaminación ambiental, principalmente en océanos donde las especies marinas resultan afectadas.

AÚN PERSISTEN

Plástico tradicional

Existe una gran cantidad de establecimientos que han hecho caso omiso a estas reglas y continúan brindando el plástico tradicional.

De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas (Seduma) en los próximos meses se definirán las sanciones para aquellos que estén incumpliendo, incluidos a los pequeños y medianos.