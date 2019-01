Gigi Hadid y Zayn Malik terminaron su relación amorosa por segunda ocasión; varias fuentes confirmaron al sitio web que la pareja volvió a ponerle fin a su noviazgo.

"Podrían volver a estar juntos, pero se acabó por ahora", dijo una fuente.

Un segundo informante agregó que la modelo, intentó solucionarlo, pero el ex One Direction, no se sintió apoyado en sus problemas por ella.