Cortan el servicio de luz antes de entregar recibos

Nuevo Progreso, Tam.

Residentes de Nuevo Progreso, se llevan la sorpresa de que la Comisión Federal de Electricidad(CFE) advierte de realizarles el corte de servicio sin que antes les haya hecho entrega del recibo correspondiente.Manuel Ramírez, residente de la calle Sinaloa, en la colonia Olvido González, fue quien dio a conocer está situación que han estado padeciendo de forma intermitente, ya que en ocasiones reciben el recibo, pero en otras no les llega, por lo que les es imposible conocer la fecha de pago y el límite de tiempo para realizar ese trámite."Me llamó un familiar que le pedí que registrara mi recibo en su cuenta de la CFE para saber si ya teníamos que pagar porque e recibo nunca nos lo entregaron, y cuando lo registró de inmediato le llegó el aviso de suspensión de servicio porque se pasó la fecha de pago y no sabíamos".Señaló que como su familia hay muchas en la Villa que no saben utilizar las herramientas cibernéticas, y por lo tanto no pueden recibir sus recibos vía electrónica, razón por la cual si no llega el recibo se les pasa la fecha de pago."Ya ni tiempo nos da de ir juntando lo del pago de servicio, y eso nos afecta mucho porque uno tiene organizados sus gastos y pues para pagar así de repente pues a veces tenemos que sacar de lo de la comida, es por eso que necesitamos que nos manden el recibo, pues si no nos damos cuenta y nos cortan la luz hasta reconexión vamos a tener que pagar y sin ser culpa nuestra sino de quien no entregó el recibo".