´Cortan´ conferencia mañanera de AMLO por alarma, sin sismo

Ciudad de México.

La conferencia matutina más larga que ha encabezado el Presidente Andrés Manuel López Obrador se vio interrumpida ayer por la mañana por el sonido de una "alerta sísmica".

Luego que el sonido se escuchó al interior del Salón Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario pidió a los presentes salir con calma del recinto.

"Vamos caminando, sin perder la calma, tranquilos. Nos vemos mañana", expresó, luego de más de dos horas de exponer su tema y responder preguntas de los medios.

Integrantes del equipo de ayudantía se acercaron al tabasqueño y lo acompañaron en su salida del lugar, que también fue evacuado por los secretarios de Estado y funcionarios federales que acudieron a la conferencia.

Los representantes de los medios de comunicación fueron desalojados por una puerta lateral, y al salir, los elementos del Ejército que resguardan la zona aseguraron que la alerta sísmica no se había escuchado afuera del salón.

En el C5 de la Ciudad de México se confirmó que no se activó la alerta sísmica.

NO SE ACTIVARON LAS ALERTAS: CIRES

Al respecto, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), encargado de la operación de la alertas símicas, precisó que las mismas no se activaron debido a un movimiento telúrico.

"Personal técnico del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A. C. constató que no existió alguna activación en los equipos que reciben la alerta sísmica oficial instalados en el recinto. El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), opera con normalidad y no ha emitido ningún alertamiento para la Ciudad de México desde el pasado 19 de julio de 2018, cuando aconteció el sismo de 5.9 en Huajuapan de León, Oaxaca", detalló en un comunicado.

La dependencia subrayó que el sonido oficial de la alerta sísmica es de uso restringido, de acuerdo con la normatividad de la Ciudad de México, y el uso indebido será sancionado de acuerdo a la normatividad del Artículo 25 de la Ley de Cultura Cívica de la capital mexicana. Sin embargo, no se ha precisado el origen del sonido emitido.