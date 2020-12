Cortan a Gignac de premio Puskas

Monterrey, N.L.

El francés André-Pierre Gignac quedó fuera de la contienda por el premio Puskas que otorga la FIFA.

El máximo anotador en la historia de los Tigres no libró el corte final de los contendientes, de los que sí quedaron Luis Suárez, Heung-Min Son y Giorgian De Arrascaeta, informó la organización mundial de futbol.

Gignac entró a la lista de nominados por el gol de media tijera que le anotó a Pumas el 1 de marzo, cuando corría el Clausura 2020.

El delantero de 35 años compitió junto con otros 10 futbolistas, de los que sólo quedaron los ya mencionados.

El galo fue nominado en el mes de noviembre, pero hoy se dio a conocer que fue cortado, y no participará en la gala del premio The Best, organizado por la FIFA.

Suárez, cuando militaba en Barcelona, Son, del Tottenham, y De Arrascaet, del Flamengo, conocerán si son galardonados el próximo 17 de diciembre.

Mientras tanto, Gignac se encuentra entrenando con los Tigres, de cara a la Liga de Campeones de la Concacaf.