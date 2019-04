Corta Golovkin con Abel Sánchez

Cd. de México.

Gennady Golovkin terminó su relación con el entrenador mexicano Abel Sánchez.

"Quiero anunciar que he hecho una decisión mayor para mí y mi carrera. Quiero construir en lo que ya he logrado y continuar mejorando. Por lo tanto, no seguiré entrenando con Abel Sánchez", dio a conocer "GGG" en una publicación de Instagram.

"Esta no fue una decisión fácil para mí y no refleja las habilidades de Abel. Es un gran entrenador, un entrenador leal y un entrenador del Salón de la Fama. Daré a conocer a mi nuevo entrenador después. Pero hoy, quiero agradecer a Abel por las lecciones que me enseñó en el boxeo".

Con esto, se da por terminada una relación de casi 10 años entre el boxeador y entrenador tijuanense, quien no se quedó callado respecto al tema.

Sánchez comentó que la ruptura se debe al nuevo contrato que firmó Golovkin con la plataforma DAZN, la cual le pagará 100 millones de dólares.

"Mucho dinero hace a la gente codiciosa", comentó Sánchez de acuerdo a información de Los Ángeles Times. "Todo es el dinero. Me dieron una oferta de 'tómalo o déjalo" para recibir una quinta parte de lo que estaba ganando antes. Yo hice mi parte, hice mi trabajo".