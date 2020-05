Corta CFE luz a la COMAPA

Reclamando el adeudo del pago de poco más de 3 millones de pesos correspondiente al mes de abril. La Comision Federal de Electricidad (CFE) procedió a suspender el suministro de energía eléctrica en las oficinas comerciales de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) en la colonia Longoria.

Cuadrillas de trabajadores de la CFE se presentaron durante la mañana de este jueves a efectuar el "corte" del suministro de energía eléctrica a la dependencia paramunicipal.

Como consecuencia de la suspensión en el servicio, se trabajó en forma limitada en algunas áreas de atención ciudadana y gestiones, pero en el área de cajas de recepción de pago de recibos se activó un equipo de bomba de suministro eléctrico para atender a los usuarios.





NO HUBO RECIPROCIDAD CON COMAPA

Deben hasta 218 meses de consumo de agua las subestaciones de CFE y nosotros no les hemos cortado el agua Jesús María Moreno Ibarra, gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

Entrevistado sobre el particular, el gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), Jesús María Moreno Ibarra declaró en exclusiva a EL MAÑANA que fue un proceder falto de reciprocidad de parte de la CFE para con la Comapa y el Ayuntamiento.

Evocó que el Ayuntamiento de Reynosa benefició a la Comision Federal de Electricidad con el subsidio del 100% en sus oficinas comerciales en la colonia Del Parque, por lo que sus recibos por consumo de agua y drenaje salieron facturados "en ceros".

-Ellos creen que nos afectan a nosotros, pero realmente perjudican a los usuarios en la ciudad, fue un "corte" carente de consciencia y criterio de reciprocidad.

Tratamos de atender los servicios lo mejor posible, pero no es suficiente, nosotros no hemos efectuado cortes de agua en los hogares y comercios durante la Pandemia, y nos hemos visto mermados, pues solo el 30% de los usuarios que son 249 mil, solo el 30% paga puntualmente sus recibos, con la emergencia sanitaria ha bajado el ingreso por pagos, pero aun así hemos apoyado a la economía de las familias, no cortando el suministro de agua, pero los de CFE no les importa y procedieron al corte energético-, dijo.

Moreno Ibarra, reveló que hay subestaciones de la Comision Federal de Electricidad que tienen adeudos históricos por consumo de agua, algunas de ellas deben a la COMAPA adeudos por hasta 218 meses sin pagar agua.

"No vamos nosotros en COMAPA a cortarles el agua, no actuaremos con esa clase de represalias, esperamos reciprocidad y no la hubo, solo les pedimos que reconsideren su proceder y reconecten nuevamente el suministro eléctrico en nuestras oficinas", apuntó.