Corrupción, motivo de vergüenza: Graue. Junto con la impunidad

Cd. de México

Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que la corrupción es motivo de vergüenza nacional y, junto con la impunidad, anclan a los mexicanos en el subdesarrollo y les impiden progresar.

Al participar en la conferencia sobre el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el rector de la máxima casa de estudios del país, afirmó que éste es el mejor de los esfuerzos que han hecho los mexicanos por erradicar esas prácticas en el país.

“A la sociedad mexicana le urge recuperar la confianza en las instituciones impartidoras de justicia. Luchar contra la corrupción fortalecerá nuestra democracia y confianza ciudadana y con esos fundamentos podremos solucionar los múltiples retos que enfrentamos como nación, dijo.

En la conferencia realizada en el Palacio de la Autonomía, Enrique Graue Wiechers se pronunció porque el Sistema Nacional Anticorrupción, del que se tienen las expectativas más altas, conduzca a la sociedad mexicana a una nueva cultura de justicia y honestidad.

Aseguró que estimaciones del Banco Mundial (BM) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) revelan que la corrupción cuesta al país entre nueve y 10% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, 10 de cada 100 pesos generados se pierden en este tipo prácticas.

“Por generaciones, escándalos han inundado las primeras planas de nuestros periódicos y generado una indignación colectiva que ha hecho perder la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes”, comentó.

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, que analiza a 176 países, México ocupó el lugar 95 en el año 2014 y el 123, en 2016.

“La corrupción no sólo implica la transferencia de recursos públicos a las cuentas de unos cuantos particulares, va más allá: se manifiesta de diversas maneras y merma nuestra seguridad, la calidad de vida, y atenta contra la dignidad de los ciudadanos. La carencia de la cultura de la honestidad y legalidad ha permeado en nuestra población y a veces parece que nos hemos, cínicamente, acostumbrados a ella”, agregó.

De acuerdo al Barómetro Global de la Corrupción, el 61% de los mexicanos acepta haber pagado algún soborno a la policía y más del 50 por ciento reconoce haberlo hecho ante alguna autoridad del sistema judicial.

Otro ejemplo es el de la piratería. Aunque la mayoría de los mexicanos reconoce que es negativa para el país, siete de cada 10 dicen haber comprado algún producto pirata, y seis de cada 10 están convencidos de que no es grave.

No obstante, es tan grave que su consumo alcanza hasta 43 mil millones de pesos anuales –poco más del presupuesto anual de la UNAM— y genera la pérdida de 480 mil empleos formales al año.

El consumidor encuentra una explicación sencilla en el ahorro de unos cuántos pesos, y es la misma que, con seguridad, tuvo alguno de nuestros recientes gobernadores detenidos.

“Miles de millones de pesos fueron para ellos un: ‘que tanto es tantito’. La corrupción, en cualquiera de sus expresiones, es una lacra que se debe eliminar si queremos progresar, así como la impunidad ante ella”, dijo.

Al tomar la palabra, Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México informó que la lucha contra la corrupción es una tarea que se debe llevar día a día, no sólo por las autoridades, sino también por la sociedad y las instituciones educativas.

Manifestó que la reforma para implementar el Sistema Nacional Anticorrupción es de gran calado, pues es necesario modificar instituciones, procedimientos y armonizar leyes.

“Nos debe alentar la posibilidad de cambio y la seguridad de que México debe llegar a un mejor sitio. Tenemos que acabar con la corrupción y lo lograremos si todos trabajamos en una misma sintonía, no con colores, no con filiaciones, no siendo protagonistas; se requiere la suma de todos, del esfuerzo conjunto”, remarcó.