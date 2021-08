Corrupción en estados es superior a lo que imaginaba: AMLO; pide a gobernadores entrantes denunciar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- "Aunque sabía que había corrupción, me quedé corto; fue superior a lo que yo me imaginaba", expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador y recomendó a los gobernadores electos hacer auditorías a los gobiernos salientes, presentar denuncias en caso de detectar presuntos delitos y no ser cómplices de cualquier acto de irregularidad.

"Entonces, si eso no se hace en los estados, si se sigue con lo mismo, dando contratos a los amigos y familiares porque ayudaron en la campaña porque entregaron moches, porque son del partido en el gobierno, no pues así no se sale adelante, no va a alcanzar el dinero", dijo y remató: