Corrupción agazapada

Si usted es responsable de un choque y no cuenta con seguro de daños a terceros, al pagar el avalúo del afectado tiene derecho a recibir comprobante o factura de la aseguradora del otro vehículo, de lo contrario podría convertirse en víctima de fraude.

Un delito donde el agente encarece los costos para quedarse con una parte o en el que la cantidad se reparte entre él, el afectado y el reparador.

Los casos surgen todos los días, tal y como le ocurrió a un trabajador el 23 de agosto, que pagó 12 mil pesos para reparar los daños causados en la defensa, rines y en una de las puertas de un automóvil, tras negociar la cantidad inicial de 15 mil con el ajustador.

"No pudimos llegar a un acuerdo entre el afectado y yo, por lo que nos fuimos a Tránsito y ahí la cotización bajó a 12 mil después de que el ajustador revisó otro taller, le pagué y se negó a darme recibo o factura, argumentando que para obtenerlos tengo que pagar los 15 mil más el IVA", dijo el empleado.

Este medio de comunicación tiene documentos donde el ajustador Julio César Castro de grupo financiero Banorte aceptó el pago y audios donde se niega a emitir factura.

"No puedo entregártela porque lo que pagaste no fue la cantidad inicial, se hizo un ajuste con el taller, yo el dinero lo entrego al taller y si no estás conforme cancelamos el convenio".

Tras varias llamadas, el ajustador optó por entregar un comprobante no oficial a personal de Tránsito y no al afectado, quien en los días posteriores solicitó cotizaciones de los daños en talleres automotrices del Bulevar Hidalgo; los avalúos rondaron entre los 5 y 7 mil pesos.

SÍ ES DELITO

"El ajustador tiene que expedir un comprobante de pago de daños a quien lo solicite, tenga o no contrato con nosotros, aún así se llegó a un acuerdo con el taller, eso es responsabilidad de la aseguradora, el recibo tiene que hacerse al momento del siniestro, puede ser a mano y en el caso de requerir un comprobante formal se tiene que solicitar pero no puede negarse", dijo una fuente del grupo Banorte consultada de manera anónima.

Y aunque esta practica no se contempla dentro de la póliza de seguro, dijo que es una acción obligada para el ajustador, con el fin de transparentar los acuerdos entre el cliente y el responsable.

Quienes se convierten en víctimas de este delito, considerado un acto de corrupción, no pueden denunciar ante ninguna instancia.

¿Cuántos son?

>De acuerdo con la dirección de Tránsito y Vialidad, hasta la fecha se han registrado mil 640 accidentes, de los cuales mil 124 se han resuelto mediante convenios. Las cifras no desglosan cuántos de estos, tenían o no seguro.

A prevenir

>El reglamento de Tránsito y Vialidad de Reynosa indica que los conductores que no cuenten con un seguro de daños a terceros deberán pagar 10 veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA) colocada actualmente en 80.60 pesos.

Fraude

>Hay que exigir comprobante

>Aún cuando no se tenga seguro