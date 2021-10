Corrige su comportamiento

Sin embargo él no está de acuerdo con este actuar, como tampoco justifica al teniente Pedro Orozco, su personaje en la telenovela Misión S.O.S Me Estoy Enamorando de la productora Lucero Suárez.

En la historia, contó, tiene un comportamiento equivocado en el trato que le da el teniente a Mónica, que interpreta la actriz Candela Márquez.

A LAS TELENOVELAS

Pero es precisamente el mensaje que en la telenovela, a través de su personaje, busca dar a la audiencia: que ser machista no es lo correcto.

"Creo que todos (los hombres) hemos tenido algunos destellos de machismo porque así crecimos y creímos que era lo correcto, vimos al abuelo o escuchamos la historia de Pancho Villa que era muy macho y tenía muchas mujeres. En mi caso creo que sí yo tuve en algunas ocasiones esta creencia errada de decir: yo soy el hombre aquí y soy el que decide".

"No es que me haya sucedido, pero sí tuve ese tipo de actitudes que no son correctas. Con el tiempo te vas dando cuenta que la mujer como los hombres somos iguales, que nos debemos respetar, que la mujer tiene sus anhelos y hay que apoyarlas".

Personalmente Carmona está convencido que en una relación de pareja ninguno es más que otro, sino son compañeros de vida.