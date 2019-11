Corredor se prepara para llegar a la meta

En los últimos dos años, Edgar Ricardo Cortez Fernández, ha conquistado 40 medallas en carreras de 5, 10, 15, 21 y más recientemente 50 kilómetros, tanto en pistas como en montañas.

Con más de 40 medallas ganados durante los dos últimos años, Edgar Ricardo Cortez Fernández se prepara para seguir corriendo y participar el próximo año 2020 un maratón de 70 kilómetros.

Edgar Cortez, quien acepta que una de sus pasiones es correr y practicar crossfit, recuerda que hace un par de años se inició en el mundo de las carreras y los kilómetros, gracias a una invitación que recibió por parte de una amiga corredora.

"Empecé haciendo corssfit pero me di cuenta que entre mis debilidades estaba el aire y el cardio fue ahí cuando impulsado por una amiga empecé a correr y a la fecha es una de las cosas que mas disfruta hacer cada domingo" dijo.

El entrevistado destaca que ha tenido oportunidad de participar en carreras de 5, 10, 15, 21 y mas recientemente 50 kilómetros, retos que ha ido aumentando ya que el próximo año planea hacerlo en un 70 K.

Expreso que este año ha sido de mas retos, pues participó en un a carrera de 21 kilómetros y en dos de 50 kilómetros, ambas en montaña, una en Coahuila y la mas reciente el pasado 10 de noviembre en el cañon de Mariposa en Rinconada, Nuevo León.

Señala que ha participado en todas las carreras que se realizan en esta localidad, algunas con causa, otras meramente deportivas, así como una más en Disneyland, en Orlando, Florida, en donde existe toda una estructura desde hace algunos años dedicada a este rubro de corredores.

"Fue una experiencia muy satisfactoria haber participado en la carrera de Disney ya que además de concurrida estuvo muy divertida y fue una gran experiencia haber participado junto a personas de muchos países" dijo.

La primera vez que corrí la sufrí pues no me había preparado y me di cuenta que tenía que tener una preparación, no es correr por correr, tiene su truco y cada vez trato de bajarle más al tiempo" dijo tras recordar que la primera vez que corrió un 5k lo hizo en 32 minutos y ahora su tiempo promedio en de 22 minutos.

Resaltó que le gusta correr pero que disfruta mas las carreras de montaña, ya que el contacto con la naturaleza es una de sus pasiones.

"En montaña he participado en competencias de 6, 12, 15, 21, 31 y últimamente de 50 kilómetros y me prepararé para correr en equipo un 70 K en Rinconada, Nuevo León, el próximo año" dijo.

Con 31 años de edad, Edgar Cortez reconoce que correr en montaña no es tarea fácil, ya que se tiene que tener mucha resistencia y una mentalidad positiva para lograrlo, "en mi primer 50k no hice mi mejor tiempo, pero quedé a media table y eso me da valor".

"En el primer 50 k que participé lo hice en un tiempo de 9 horas 29 minutos, pero en el que participé el 10 de noviembre bajé mi tiempo a 8 horas 28 minutos, en una ruta muy diferente y calurosa" dijo.

Afirma que le gusta correr solo, llevar su propio ritmo y aunque a tenido algunos incidentes propios de los corredores al día de hoy descarta lesiones o situaciones complicadas en plena carrera o al finalizar.

"Me ha tocado ver a personas que se han caído al lado mío, me he parado a apoyarlas, y a mi incluso me paso en mi primer 50 K, me acalambré en el kilómetro 44 y me tuve que tirar al piso, paso un corredor y no me ayudó pero luego llegó otro y se detuvo, me dio masaje en la pierna y me dio una pastilla de sal, pero lo principal me alentó a seguir ya que solo me faltaban seis kilómetros" dijo.

Destacó que no es fácil participar en carreras de 50 kilómetros ya que además del esfuerzo físico y mental hay que cargar una mochila de hidratación con 1.5 litros de agua, comida, manta termina, un silbato y botiquín de primeros auxilios.

Expuso que para logar un rendimiento óptimo en cada competencia, lleva una alimentación balanceada, duerme ocho horas, se alimenta e hidrata adecuadamente además de evitar el refresco, bebidas azucaras, alcohol y trabajo.

Cortez Fernández se siente contentos de poder hacer lo que más le apasiona, pero también de haber contagiado a sus amigos mas cercanos, ya que al ver sus fotos se motivaron a seguir su ejemplo

"Quiero seguir corriendo en otras ciudades, conocer otras montañas, quiero tener otras experiencias, quiero que mis tennis aunque ya algo gastados sigan apoyándome en más pistas y montañas" concluyó.