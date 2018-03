¡CORRE, SALTA Y VUELA!

Zennia González es una de las cartas más fuertes que tendrá la selección de atletismo de Tamaulipas en la próxima eliminatoria Regional que se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León del 5 al 8 de abril. La deportista reynosense está lista para correr, saltar y hasta para volar si es necesario, ya que va por tres boletos a la Olimpiada Nacional 2018 en las pruebas de; Salto de Altura, Salto de Longitud y además integra el Relevo 4x100.

Los entrenamientos han sido muy pesados pero su sonrisa jamás se borra. Zennia cuenta los días para enfrentar por segunda ocasión este último filtro en el cual se medirá ante las mejores atletas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

“Estoy emocionada porque voy a mi segundo Regional y siento que he entrenado muy bien, me siento lista para todas las competencias, todas las vacaciones vamos a estar en un campamento y de ahí nos vamos a ir directamente a Monterrey a competir, estamos listos”, comentó la ganadora del Premio Municipal del Deporte 2017.

Hay varias marcas que rondan su mente, como lograr 1.70 metros en el salto alto y bajar de los 50 segundos con el relevo, sin embargo, prefiere no obsesionarse pues ya aprendió la lección en la eliminatoria anterior.

“El año pasado hice una marca muy buena en el Regional y ya en el Nacional no me fue como esperaba, ahora el profesor Olvera me dijo que en este evento me concentre en dar la marca necesaria y ya en el nacional a echarlo todo”, señaló.

Zennia asegura que todos sus compañeros de selección están realizando un gran trabajo, apoyados por el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) así que pronostica más boletos que en el 2017.

“Los veo muy bien a todos, le están echando muchas ganas porque para algunos es su primer Regional y van muy motivados, Tamaulipas tiene una gran selección de atletismo”, aseguró.

La Olimpiada Nacional no es el único objetivo que tiene en este 2018, la mira también está puesta en lograr el pase a su primer evento internacional a celebrarse en Argentina.

“En salto de longitud necesito dar la marca de 5.75 metros para calificar a los Juegos de la Juventud en Argentina, estoy poniendo todas las ganas porque quiero ganarme ese derecho de representar a México”, explicó.

Además de ser una deportista ejemplar, Zennia es una alumna destacada en la Secundaria Técnica #44, todos los días cumple con ambas actividades y eso no cualquiera.

“Hay veces que digo … que flojera tengo porque también la escuela absorbe mucho tiempo, pero bueno los entrenamientos me motivan y más cuando se acercan competencias tan importantes”, finalizó.