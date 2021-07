Corre Megadeth a su bajista por acusaciones de pedofilia

La banda de heavy metal Megadeth decidió distanciarse y expulsar al bajista David Ellefson después de que este fuera acusado de conducta sexual inapropiada y supuesta pedofilia, según informó Variety.

"Estamos informando a nuestros fans que David Ellefson ya no tocará con Megadeth y que oficialmente nos separamos de él. No tomamos esta decisión a la ligera. Si bien no conocemos todos los detalles de lo ocurrido, lo que hasta ahora se ha revelado es suficiente para que el trabajar juntos sea imposible para avanzar.