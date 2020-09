Corre keniano ahora por su existencia

Una víctima más de la crisis mundial sanitaria es el corredor keniano Moses Wanyoike Gitau.

Afincado en México desde hace tres años siendo participante asiduo de carreras atléticas con bolsa económica de premio, el africano de 34 años se ha quedado sin competencias desde marzo pasado y para subsistir recurre a empleos informales en el Estado de México.

Wanyoike Gitau, quien por las tardes, luego de dos rutinas de entrenamiento en las faldas del Nevado de Toluca o en el Parque Alameda 2000, se gana unas monedas como "viene, viene" en un supermercado de Zinacantepec.

"Mi última carrera fue el Medio Maratón de Mexicali, fui segundo lugar, en marzo 8 (reportes periodísticos indican que Wanyoike Gitau ganó la prueba). Después iba a tener una carrera de 10 kilómetros en Poza Rica, pero fue cancelada. Ya no hubo más carreras, entonces tuve que buscar un trabajo", relató Moses.

"Aquí estoy casi todos los días. Llego a las 3 y me voy a las 10 de la noche. Estoy en una casa con otros corredores de mi país, todos estamos luchando por encontrar un poco de dinero para comida y pagar la renta de la casa, luz y agua. Es muy duro y recibo poco dinero".

Antes de la contingencia sanitaria, los maratones y otras competencias de fondo eran el medio de subsistencia de estos atletas, quienes utilizan el dinero de los premios para pagar alimentación, renta y otros servicios durante su estancia en el País.

"Extraño las carreras, ya había decidido no correr maratones, sólo medios maratones y 5 mil y 10 mil metros, pero no sé qué vaya a pasar ahora. Todo esto es muy difícil", remata Wanyoike Gitau,

Aseguró que, bajo estas condiciones, está enfrentando uno de los momentos más difíciles de su vida.

"No sé cuándo vaya a ser la siguiente carrera, espero que pronto. Otros corredores de mi país nos dicen que ya van a correr en Europa, pero nosotros no podemos ir porque no tenemos dinero para viajar".