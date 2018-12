Corral desaprueba presupuesto de AMLO

El Gobernador Javier Corral calificó como decepcionante el recurso económico que recibirá Chihuahua el próximo año por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con una reducción aproximada de mil millones de pesos.



"(Es) una enorme decepción este Presupuesto de Egresos de la Federación tanto a nivel local como a nivel nacional", indicó el Mandatario panista este lunes en conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno en la Ciudad de Chihuahua.



"Tengo que defender lo que pertenece al pueblo de Chihuahua, más allá de los términos en los que se da nuestra colaboración con el Gobierno federal", aseveró.



El Mandatario chihuahuense anotó que tampoco existen en el presupuesto medidas relevantes para garantizar la transparencia en la asignación de los nuevos subsidios a la población, a través de los programas asistenciales que manejará tanto la Secretaría del Trabajo como la Secretaría del Bienestar.



Es fundamental, dijo, que todos estén vigilantes y cuidadosos de que estos caudales de fondos públicos tengan un buen manejo.



"No es el dinero ni son los recursos de Morena ni de López Obrador, son los recursos del pueblo de Chihuahua y de todo México, y por lo tanto tenemos que exigir que lo que nosotros estamos dando en términos de transparencia, rendición de cuentas, también lo haga la Federación en términos de transparentar el padrón de beneficiarios, el padrón de beneficiarios de estos programas", pidió.



Corral puntualizó que analiza el presupuesto con lupa y que pedirá a todos los legisladores federales de Chihuahua, sin excepción, que no lo aprueben así.



"Quisiéramos pensar que el proyecto puede sufrir modificaciones y que se corrija en estos días que las comisiones de la Cámara de Diputados van a realizar el análisis que tienen que realizar".



En otras ocasiones, dijo, el proyecto ha llegado de alguna manera y termina de otra.



"A mí me gustaría realmente que así fuera porque de lo contrario si este proyecto se mantiene será el peor trato que la Federación haya dado a Chihuahua en los últimos 15 años", expresó Corral.



El proyecto del Presupuesto plantea una reducción de casi el 30 por ciento de la inversión federal para el Estado de Chihuahua, a través de programas, proyectos y fondos.



De mantenerse el proyecto en esos números, la reducción será de unos mil millones de pesos de inversión federal, sobre todo para programas de infraestructura para obra pública.



"Realmente sí es muy decepcionante la manera en que se pretende tratar a los estados. Hay una reducción considerable de la inversión federal a los estados que están siendo redireccionados a programas asistenciales", señaló el Gobernador.



"El presupuesto está más dedicado a ganar la próxima elección que al crecimiento económico del País, a promover el desarrollo local, la infraestructura".



El jefe del Ejecutivo Estatal consideró que -si bien es cierto- es importante atender las necesidades urgentes de sectores vulnerables con apoyos económicos directos, a la par también debe de generarse estímulo a la inversión para la creación de empleos y proyectos productivos.



"A mí me preocupa la disminución en el Ramo 23 y que en lo que se refiere a proyectos de obra e infraestructura, pues no hemos visto reflejados la propuesta que presentó Chihuahua al Gobierno federal y que incluso estuvimos trabajando con el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados", externó.



Corral refirió que ninguno de los proyectos presentados viene reflejado en el presupuesto.



"Es más, no los encontramos hasta este momento, nos estamos auxiliando literalmente de una lupa porque son renglones muy pequeños, no encontramos ni los hospitales de Juárez, la terminación de los hospitales de Juárez", comentó el Mandatario.



"No encontramos este que ha sido un compromiso reiterado del Presidente López Obrador para el Estado de Chihuahua. No está pues ni en los proyectos de salud, ni de comunicaciones y obras públicas".



Corral explicó, además, que el proyecto desaparece el Fortafin, apoyo a las entidades federativas para su fortalecimiento financiero.



"Lo que a nosotros nos ha permitido ir saliendo año con año del déficit presupuestal que nos heredaron y que aunque nosotros también hemos contribuido bastante a eliminarlo como ahorro, persiste", expuso Corral.



Lamentó que se haya eliminado también el programa de desarrollo regional del Ramo 23 que permitía generar alguna obra pública adicional.



"¿Qué esperaría yo en estas horas que siguen? Pues, primero un análisis muy responsable, acucioso por parte de los diputados, y que se rectifique este presupuesto, para que realmente refleje el sentido federalista que debe llevar y que no vemos reflejado, en este presupuesto", mencionó.



Corral adelantó que viajará a la Ciudad de México para ver qué pasó con los hospitales de Juárez que dejó inconclusos la Administración del ex Gobernador César Duarte, así como con los proyectos que propuso.



