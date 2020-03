Coronavirus: La amenaza global

Washington.- El 21 de enero, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos detectaba el primer caso de coronavirus en el país: una persona en el estado de Washington que recientemente había regresado de Wuhan, el epicentro del brote global de Covid-19.

Más de un mes después, con medio mundo en alerta máxima por la expansión de un virus desconocido e imparable, el presidente Donald Trump minimizaba la crisis: "Los casos van a ir en descenso sustancialmente, no van a aumentar", dijo el 26 de febrero. Preguntado si estaba preocupado por la expansión, respondió que "no, porque estamos preparado para ello".

Un día después, todavía negando la realidad, aseguraba que el virus "desaparecería algún día, como un milagro".

La realidad le estalló en la cara y agarró a su gobierno poco preparado. No era así: el The New York Times revelaba esta semana que, a finales del año pasado, finalizó un simulacro de catástrofe de las mismas características que se están viviendo ahora mismo (una epidemia mundial de un virus nuevo y sin vacuna) que mostraba que el gobierno federal es una máquina descoordinada, infrananciada y subpreparada para afrontar una crisis de esta magnitud.

En gran parte, quizá, porque en mayo de 2018 desmanteló el equipo de seguridad de salud global, parte de su grupo de asesores de seguridad nacional, al no reemplazar a su jefe de respuesta a pandemias. "Vamos a pasar dificultades enormes", auguraba Jeremy Konyndyk, del Centro para la Seguridad Sanitaria Johns Hopkins. "Hemos perdido muchísimo tiempo.

Deberíamos haber empezado el proceso cuando vimos lo que sucedía en Wuhan, a mediados de enero, la forma en la que sus hospitales se veían superados tan rápidamente por el virus", añadía.

No fue hasta finales de la semana pasada cuando Trump pareció tomarse en serio la situación, en parte por la enorme presión ejercida desde los estados y municipios del país. Si bien desde principios de enero vetó los vuelos desde China, casi nada se había hecho desde entonces hasta que la crisis le estalló encima. Empezó prohibiendo vuelos desde Irán y lo expandió a la zona Schengen europea.

La madrugada del sábado cerraba también la frontera norte y sur, con Canadá y México, de forma parcial y para los viajes de turismo y ocio; excluyendo explícitamente los intercambios comerciales. La mayor aceleración de medidas se produjo esta semana, alarmado por sus colegas del G7 y por un informe presentado por sus asesores que le advertían que sin acciones drásticas podrían acumularse hasta 2 millones de muertos, Trump pareció tomarse en serio la situación.

El domingo, el CDC recomendaba no hacer reuniones con más de 50 personas. Menos de 24 horas después, reducía la cifra a 10 personas, parte de un "plan de 15 días para desacelerar la propagación" que espera que la población cumpla. Se ha hecho famosa la frase "distancia social", los 6 pies de separación (1.8 metros) a los que hay que estar de cualquier otra persona.

El lunes, en un tono sobrio y de estadista, empezaba lo que serían conferencias de prensa informativas diarias, rodeado de todo el equipo ensamblando para la "guerra" contra un "enemigo invisible". El tono conciliador y sobrio duró dos días. "Nadie sabía que iba a ser una pandemia o epidemia de esas proporciones", se defendió Trump hace un par de días, mintiendo sobre su conocimiento de qué podría pasar y de las consecuencias.

En esta semana se han multiplicado las medidas propuestas por el gobierno federal, aunque o han carecido de detalles o necesitaban de la aprobación del Congreso. Lo más urgente, el acceso a tests - uno de los mayores fracasos de la gestión de la crisis-, que no se generalizó hasta esta semana, lo que ha provocado que los casos positivos crezcan exponencialmente desde entonces.

En ese sentido, este n de semana el Congreso ha estado trabajando en un tercer paquete de asistencia para paliar los efectos del coronavirus, el más ambicioso hasta el momento: más de un billón de dólares para inyectar en la economía del país, desde ayudas a empresas y cheques hasta dotar de efectivo a las familias. La Fed, por su parte, no para de inyectar dinero y redujo los tipos de interés a 0%.