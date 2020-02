Coronavirus imparable: aumenta número de muertos por día

Ginebra/Beijing.

El coronavirus 2019-nCoV aún no ha desatado una pandemia, término que se aplica en una situación de propagación mundial de una enfermedad, ya que África y América Latina carecen de casos conrmados, aclaró la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero avanza a un ritmo acelerado.

"Actualmente no estamos en una situación de pandemia (...) estamos en una fase epidémica con brotes múltiples", dijo Sylvie Briand, directira del departamento de Preparación Mundial de la OMS para Riesgos Infecciosos en conferencia.

El número de portadores del virus asciende a 24 mil 324 en China continental, teniendo en cuenta las cifras comunicadas anteriormente por el gobierno central. Además de que se han registrado casos en más de 20 países.

El gobierno chino tomó nuevas medidas de connamiento que afectan a unos 12 dmillones de personas en la ciudad de Taizhou, en tres distritos de la localidad Hangzhou y en otros tres en Ningbo, todas ellas en la provincia de Zhejiangen, al este de China, y cercanos a Shanghái, la ciudad más poblada del país. Hasta ahora ya había más de 56 millones de personas connadas en la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan. Ayer un crucero en Japón fue puesto en cuarentena, tras detectarse que 11 pasajeros estaban infectados. El hecho se dio cuando un hombre de 80 años decidió desmbarcar en Hong Kong, donde las autoridades le detectaron el virus. El hombre "no visitó un centro médico dentro del barco mientras navegaba con nosotros", dijo el operador de cruceros Carnival Japan en un comunicado. "Según el hospital donde se encuentra, su estado es estable y no se encontró infección entre los familiares que navegaron con él", agregó. Te puede interesar: Las 5 noticias falsas sobre el coronavirus de Wuhan que circulan en internet El navío se llama Diamond Princess y en él viajaban 3 mil 700 personas. Fue intervenido por los expertos en salud al arribar el lunes por la noche a la Bahía de Yokohama. Las 10 restantes enfermas son todas ellas japonesas. En Ecuador, el Ministerio de Salud conrmó que la afección de un paciente chino de 49 años que se encuentra hospitalizado desde hace 10 días no corresponde al coronavirus pese a que su estado es crítico. "Hasta el momento está descartado que el coronavirus haya ingresado en Ecuador. El día de hoy hemos recibido el resultado en el que se ratica que está negativo", dijo en rueda de prensa la ministra de Salud, Catalina Andramuño, al noticar los resultados de las pruebas recibidas del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus sigla en inglés) de Atlanta.

EU trabaja en tratamiento

Estados Unidos está trabajando con una compañía farmacéutica en el desarrollo de un tratamiento para el nuevo coronavirus, utilizando un tipo de medicamento que ha aumentado las tasas de supervivencia entre los pacientes con ébola. La cooperación entre el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y Regeneron Pharmaceuticals desarrollará anticuerpos monoclonales para combatir la infección, una línea de tratamiento diferente a los antirretrovirales y medicamentos contra la gripe que también han surgido como posibles defensas contra la enfermedad. China está probando el antiviral Triazavirin (TVZ), desarrollado por Rusia, para determinar su efectividad contra el coronavirus.