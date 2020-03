Coronavirus en América Latina, pocos casos y mucha preocupación

Desde que el martes se detectó en Brasil al primer afectado por el coronavirus en América Latina, a los cuatro casos confirmados este sábado en México, el continente ha seguido con más cautela que medios la evolución de un virus que por ahora afecta a menos de una decena de personas, pero que se mueve en un contexto de escasa salubridad y pocos hospitales preparados.

En Colombia el Gobierno de Iván Duque concluyó el viernes la repatriación de 15 colombianos desde la ciudad china de Wuhan, considerada la zona cero del coronavirus. Todos ellos están bajo observación en la Villa Olímpica de Bogotá. Pero a pesar del autobombo oficial por el éxito de la operación, la misión sin embargo, dista de ser ejemplar. Desde que se conocieron los primeros casos de coronavirus en Wuhan, los colombianos residentes allí empezaron a ver cómo sus vecinos o compañeros de estudio, en el caso de los universitarios, eran repatriados por sus respectivos Gobiernos. Al no tener respuesta del Ejecutivo de Duque, se pusieron en contacto con medios de comunicación y denunciaron sentirse atrapados en China. "Que seamos evacuados como están haciendo otros países, o que si por el momento no podemos ser evacuados que nos hagan llegar ayuda económica o comida, que nos van a hacer falta", pedía uno de ellos a través de vídeos. "Me siento abandonada por nuestro Gobierno", denunciaban.

Mientras tanto en México, las autoridades confirmaron la existencia de un cuarto caso en la ciudad de Torreón (Coahuila) que se suma a otros dos en la Ciudad de México y uno más en Sinaloa. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, confirmó que se trata de una estudiante que llegó recientemente de Italia. "Es una mujer de 20 años que estuvo en Milán entre enero y febrero. Llegó el martes 25 de febrero y a los dos días inició con los síntomas. Venía con otras dos jóvenes que estamos buscando entre el Gobierno federal y el nuestro para hacerles la revisión necesaria", dijo el gobernador. Los doctores confirmaron que la paciente ya fue aislada, está en su casa y con los cuidados necesarios, así como con los medicamentos sugeridos para atemperar la permanencia del virus.

En el cono sur, Ecuador se ha sumado a la lista de países afectados por el coronavirus. La ministra de Salud, Catalina Andramuño, ha confirmado este sábado el caso de una mujer de 71 años que llegó a la ciudad costeña de Guayaquil en un vuelo directo desde Madrid el pasado 14 de febrero. Según la información oficial, no presentaba síntomas pero, después de unos días, comenzó a sentir malestar general y fiebre, y acudió a un centro de salud. La mujer procede de Torrejón de Ardoz (Madrid), donde ya hay tres casos locales.

"Así como ya ha ocurrido en 54 países, las medidas adoptadas no han impedido que el virus ingrese y hoy tenemos el primer paciente en Ecuador. Se trata de un caso importado: una ciudadana ecuatoriana que reside en España", declaró la ministra. De momento, el país hace controles a los viajeros con origen en Italia, Irán, Corea y China. Pero no a los de México, Brasil o España, pues, según las autoridades, estos países tienen casos importados y no autóctonos.

Por su parte, Brasil confirmó la existencia de una segunda persona afectada que se suma al hombre de 61 años que fue atendido en Sao Paulo y que es considerado el primer caso en el continente.

Las autoridades sanitarias de Argentina informaron que tres personas se encuentran bajo observación, mientras a otras cuatro se les tomaron muestras en sus domicilios porque estuvieron en el crucero Westerdam, que hace unas semanas fue rechazado por cinco países asiáticos por el temor a la expansión del coronavirus.

Según datos de la Organización Mundial de Salud (OMS), el numero de afectados en todo el mundo es de 85.403 personas. De ellas 79.394 están localizadas en China y otras 6.009 corresponden a otras nacionalidades, siete de ellos latinoamericanos. El coronavirus de Wuhan llegó a América Latina un mes después de los primeros casos detectados en China y cuando ya se extendía por 44 países del mundo.