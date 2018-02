Corona no descarta la posibilidad de llegar a Chivas

"Quedan seis meses de contrato (en Cruz Azul). No he hablado de ese tema con la directiva, estoy tranquilo, quiero terminar bien el torneo.

"Como jugador profesional sabemos que estamos expuestos a cambiar de rumbo, no lo sabemos y no lo descarto", confesó este martes en conferencia.



Un marco ideal en caso de cambiar de camiseta sería ganando el título con La Máquina, aunque para eso falta hacer una buena Liguilla.



"Estoy disfrutando este momento. Uno se pone objetivos y sería muy bonito, pero primero quiero terminar bien el torneo con Cruz Azul y ya luego lo platicamos, pero no hay acercamiento (de Guadalajara)", relató.



"Estoy contento en Cruz Azul y mi familia también, pero estamos expuestos a cambiar de aires. No depende 100 por ciento del jugador, también de directivas. A mis 36 años que se fijen en mi es importante, pues se ha tenido regularidad y es un halago".