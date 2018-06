Corea del Sur va con todo ante México

"En estos momentos estamos contra la pared, no pudimos lograr un buen resultado, pero nos hemos reunido y estamos decididos a hacer todo lo posible contra México y jugaremos como si fuera el último partido", dijo el volante Lee Jae-sung.



"Ante Suecia los puntas estaban en papel más defensivo, creo que lo hicimos bien en lo defensivo, pero opino que debimos ser más agresivos, ese fue nuestro punto débil, nuestro 'talón de Aquiles' y el entrenador también dijo que debíamos de ser más agresivos".



Sí en un principio parecía que México, Suecia y Corea del Sur se disputarían el segundo boleto del Grupo F a Octavos, Alemania ya entró a la ecuación y las cosas se complican más para suecos y surcoreanos.



Sin miedo al clima y afición local



Lee Jae-sung le da poco peso al clima y al peso de la afición mexicana, que acostumbra a hacer sentir al Tri como en casa.



"Sobre el clima y aficionados no lo hemos hablado entre nosotros. Sí hablamos de cómo prepararnos mentalmente y de las instrucciones de nuestro entrenador y cómo aplicarnos todos.



"Los jugadores son profesionales y el que haya un montón de seguidores no nos afectará, mentalmente no creo que sea un problema", mencionó el volante.