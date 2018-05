Corea del Sur niega reducción de tropas de EU

"Un representante del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca ha dicho que la información no es para nada verídica", explicó el portavoz presidencial surcoreano, Yoon Young Chan, en un comunicado remitido a los medios.



El diario The New York Times publicó previamente que el Mandatario estadounidense ordenó estudiar un recorte de tropas en Corea del Sur, no tanto como una concesión a Corea del Norte sino más bien con la idea de que un eventual tratado de paz en la península coreana disminuiría la necesidad de mantener ese costoso contingente militar.



Yoon afirmó que el funcionario de la Casa Blanca desmintió el artículo, el cual cita fuentes anónimas, durante una reunión mantenida con el Consejero de Seguridad Nacional de Seúl, Chung Eui Yong, quien se encuentra actualmente en Washington para tratar la futura cumbre de Trump con Kim Jong Un.



Durante el encuentro, que aún no tiene fecha ni lugar concreto, ambas partes tienen previsto tratar el posible fin del programa armamentístico norcoreano.

La reunión llegará después de la cumbre que celebraron hace una semana el propio Kim y el Presidente Moon Jae In, en la que las dos Coreas se comprometieron a trabajar para establecer la total desnuclearización de la península.



Asimismo, prometieron lograr la firma de un tratado multilateral que ponga fin al estado de guerra técnico en la región tras la Guerra de Corea (1950-1953).



El artículo de The New York Times asegura que el Presidente de Estados Unidos ve que ese eventual tratado permitiría recortar el contingente, de unos 28 mil 500 efectivos y con un coste de unos mil 600 millones de dólares anuales, de los cuales Washington asume la mitad.